BetterCloud erwirbt führendes Unternehmen für File Sharing Governance

Übernahme von Tricent positioniert BetterCloud weiter als einzige SaaS Lifecycle Management Plattform

NEW YORK, 14. November 2024 /PRNewswire/ – BetterCloud, der führende Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) Lifecycle Management, gab heute auf der Altitude 2024 Conference die Übernahme von Tricent, einem führenden Unternehmen für File Sharing Governance, bekannt. Die gemeinsame Nutzung von Dateien, eine wichtige Funktion für die Produktivität und Zusammenarbeit im Unternehmen, ist für die IT-Abteilung ein Sicherheitsalbtraum. Die ungesicherte gemeinsame Nutzung von Dateien erhöht das Geschäftsrisiko, da sie Sicherheitslücken, Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften, den Verlust von geistigem Eigentum und die Gefahr von Datenverletzungen und -lecks mit sich bringt. Die automatisierte Data Governance von Tricent ermöglicht es IT-Abteilungen, das Verhalten bei der gemeinsamen Nutzung von Dateien für Google Workspace und Microsoft 365 einfach zu erstellen, zu verwalten und zu überprüfen.

„Die Verringerung des Geschäftsrisikos bei der Zusammenarbeit mit Cloud-Anwendungen erfordert nicht nur die Festlegung von System- und Datenzugriffsberechtigungen, sondern auch die regelmäßige Freigabe von extern freigegebenen Dateien", erklärt Jesse Levin, CEO von BetterCloud. „Tricent versetzt die IT-Abteilung in die Lage, die Freigabe von Dateien für Tausende von Nutzern und Millionen von Dateien automatisch zu steuern, so dass Unternehmen in ihrem gesamten Betriebsumfeld verantwortungsvoll zusammenarbeiten können. Die Übernahme von Tricent erweitert unsere Präsenz in EMEA und positioniert BetterCloud weiter als die einzige einheitliche Lösung für die IT zur Verwaltung des gesamten SaaS-Lebenszyklus, einschließlich der Automatisierung von SaaS-Benutzern, Ausgabenoptimierung und Datensicherheit."

BetterCloud kündigte heute außerdem eine Reihe von Produktinnovationen auf der Altitude 2024 an, darunter:

Lizenzeinsparungen in Echtzeit : Durch die Kombination der leistungsstarken SaaS-Ausgaben von BetterCloud mit einer ausgefeilten Benutzerautomatisierung kann die IT-Abteilung Lizenzen mit einem Mausklick zurückfordern. Automatisierte Arbeitsabläufe, u. a. für Mitarbeiterbenachrichtigungen und Genehmigungen durch Vorgesetzte, spiegeln die realen Abläufe wider. Erzielen Sie sofortige Einsparungen, indem Sie die Anzahl der Plätze in SaaS-Rechnungen automatisch reduzieren.

: Durch die Kombination der leistungsstarken SaaS-Ausgaben von BetterCloud mit einer ausgefeilten Benutzerautomatisierung kann die IT-Abteilung Lizenzen mit einem Mausklick zurückfordern. Automatisierte Arbeitsabläufe, u. a. für Mitarbeiterbenachrichtigungen und Genehmigungen durch Vorgesetzte, spiegeln die realen Abläufe wider. Erzielen Sie sofortige Einsparungen, indem Sie die Anzahl der Plätze in SaaS-Rechnungen automatisch reduzieren. Proaktive Befähigung der Mitarbeiter : Ein Self-Service-Agent in Slack ermöglicht es Mitarbeitern, gängige IT-Bedürfnisse (Zurücksetzen von Passwörtern, Zugriffsanfragen usw.) selbst zu bedienen und Workflows zur Benutzerautomatisierung auszulösen, was die Mitarbeiterzufriedenheit und die IT-Produktivität erhöht.

: in Slack ermöglicht es Mitarbeitern, gängige IT-Bedürfnisse (Zurücksetzen von Passwörtern, Zugriffsanfragen usw.) selbst zu bedienen und Workflows zur Benutzerautomatisierung auszulösen, was die Mitarbeiterzufriedenheit und die IT-Produktivität erhöht. Optimierte erweiterte Arbeitsabläufe: Die Workflow-Verzweigung ermöglicht es IT-Experten, mehrere Workflow-Szenarien in einen einzigen Workflow einzubauen und anhand mehrerer Bedingungen zu bewerten und entsprechend zu handeln, was die IT-Produktivität weiter erhöht.

Diese fortschrittlichen Funktionen spiegeln die anhaltende Dynamik und Branchenführerschaft von BetterCloud wider. Die heutige Ankündigung von Tricent bildet den Abschluss eines Jahres, in dem das Unternehmen eine Rekordzahl an Produktfunktionen und -erweiterungen herausgebracht und sein Produkt zur Ausgabenoptimierung übernommen und integriert hat. Die beschleunigte Innovation und der Kundennutzen ermöglichten es dem Unternehmen außerdem, die erste und einzige ROI-Garantie für Plattformen in der Branche einzuführen. Die BetterCloud-Garantie, ein dreifacher ROI innerhalb von 90 Tagen, gibt neuen Kunden die Gewissheit, dass sie schnell sinnvolle Einsparungen bei den Softwareausgaben erzielen können.

Die BetterCloud Altitude 2024 Conference brachte heute über 150 Fachleute am Times Square in New York zusammen. Sie ist die authentische Konferenz für das SaaS-Management und richtet sich an IT-Fachleute, die ihr Unternehmen und ihre Karriere vorantreiben wollen. Im achten Jahr ihres Bestehens ist Altitude der Ort, an dem aufstrebende Branchenführer und hochkarätige Experten zusammenkommen, um Wachstum und Innovation zu beschleunigen. In diesem Jahr gab es Keynotes von Mindy Lieberman, CIO von MongoDB, und Margaret Minter, CIO von Bazaarvoice, sowie von Experten geleitete Sitzungen und Kundenreferenten von GlobalPay, Voi, Kin, Definitive Healthcare, Bullhorn und Green Dot Public Schools.

Um mehr über die Risiken und tatsächlichen Kosten zu erfahren, die Ihrem Unternehmen durch nicht verwaltete gemeinsam genutzte Dateien entstehen, besuchen Sie den Tricent Filesharing-Rechner, und mehr über die Übernahme von Tricent finden Sie auf dem BetterCloud Monitor Blog.

Informationen zu BetterCloud

BetterCloud ist die Plattform, um die Leistungsfähigkeit von SaaS zu nutzen und die IT von einer Kostenstelle in einen Wertschöpfer zu verwandeln, indem der gesamte SaaS-Lebenszyklus verwaltet wird. Nur BetterCloud vereint SaaS-Ausgabenoptimierung, Benutzerautomatisierung und Data Governance in einer integrierten Plattform. Mehr als 90 vordefinierte Integrationen, darunter Google, Microsoft 365, Zoom und andere, ermöglichen es der IT-Abteilung, strategische Geschäftsziele zu erreichen. BetterCloud wird von Tausenden von Kunden und über 2 Millionen Nutzern geschätzt und bietet einen einzigartigen Einblick in jährliche SaaS-Transaktionen im Wert von über 35 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bettercloud.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2360280/BetterCloud_Logo.jpg