Beyond Technologies, ein Unternehmen der Syntax-Gruppe, gründet ein neues Kompetenzzentrum in Marokko, um das globale Geschäft mit lokalen Talenten zu unterstützen.

CASABLANCA, Marokko, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Beyond Technologies, ein zu Syntax gehörendes Unternehmen, ist stolz darauf, die Eröffnung seines Kompetenzzentrums in Casablanca bekanntgeben zu können. Beyond Technologies trat vor Kurzem der Syntax-Unternehmensfamilie bei und machte diese somit zu einem vorherrschenden globalen Anbieter von SAP-Lösungen und -Dienstleistungen.

Die offizielle Eröffnung wurde durch eine Eröffnungszeremonie am 8. November eingeleitet, welche vom Betriebsleiter (COO) von Beyond Technologies, Sébastien Tessier, zusammen mit der ebenfalls teilnehmenden marokkanischen Ministerin Ghita Mezzour, welche für den digitalen Wandel und die Verwaltungsreform zuständig ist, geleitet wurde.

Im Zuge der nächsten fünf Jahre wird das neue marokkanische Zentrum dazu beitragen, zahlreiche hochspezialisierte Arbeitsplätze im IT-Bereich zu schaffen und somit globalen Unternehmen dabei helfen, die Fähigkeiten auf dem lokalen Markt zu nutzen, um den Wert ihrer SAP-Lösungen voll auszuschöpfen und die digitale Transformation zu beschleunigen.

„Diese strategische Entscheidung wird unser Serviceangebot erweitern, um die ständig wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Das unglaubliche Reservoir fähiger Leute, die Qualität der Universitäten und die Nähe zu unserer Niederlassung in Frankreich ließen die logische Wahl auf Marokko fallen", erklärte Luc Dubois, Partner und CEO von Beyond Technologies, einem zu Syntax gehörenden Unternehmen.

Lokales Team, weltweite Präsenz

Der Morocco Center of Excellence wird eine umfangreiche Fachkompetenz bezüglich der Implementierung der aktuellsten SAP-Neuheiten und bei der Kundenbetreuung bieten und Hunderte von Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit betreuen. Das lokale Team wird länderübergreifend mit den verschiedenen Niederlassungen von Syntax in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien zusammenarbeiten.

Amal Ouady, Direktorin von Beyond Technologies Marokko, bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung mit der Wartung und Implementierung von SAP-Programmen mit ein. Ouady wird hoch geschätzt für den Mehrwert, den sie dem Unternehmen bringt wie auch für ihr Engagement und ihre bewährten Führungsqualitäten. Sie wird für den Aufbau eines florierenden Zentrums verantwortlich sein, welches die besten Talente anzieht, die Marokko zu bieten hat, um Kunden auf der ganzen Welt zu Diensten zu sein.

„Unser Ziel ist es, Talenten vor Ort zu helfen, sich auf dem marokkanischen Markt weiterzuentwickeln und unseren Kunden dadurch einen außergewöhnlichen Service von einem spezialisierten Kompetenzzentrum (COE) aus bieten zu können. Ich freue mich darauf, dieses neue Zentrum zu einem großartigen Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter zu machen", sagt Amal Ouady, Direktorin von Beyond Technologies Morocco.

Mehrere Karrieremöglichkeiten für Junior- und Senior-Berater

Beyond wurde als einer der besten Arbeitsplätze in Kanada anerkannt und das Büro in Marokko hat ähnliche Ambitionen. Für die ersten zwei Jahre ist ein ehrgeiziger Plan für die Anwerbung von Talenten in Zusammenarbeit mit mehreren marokkanischen Universitäten vorgesehen, um Beziehungen aufzubauen und neuen Hochschulabsolventen Karrieremöglichkeiten als Teil des strukturierten Schulungsprogramms zu bieten, das Beyond bereits in Nordamerika, Frankreich und Südafrika entwickelt hat. Das Team zur Rekrutierung von Talenten wird auch nach leitenden Beratern suchen, die dem lokalen Team beitreten möchten.

„Die Qualität der Bildungsprogramme und der Ansatz für innovative Programme waren einige der Schlüsselfaktoren bei der Entscheidung für Marokko. Die ersten Treffen mit marokkanischen Universitätsvertretern und Studenten haben uns darin bestärkt, ein lokales Geschäftsmodell zu entwickeln und Möglichkeiten für Talente aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und IT zu schaffen", sagt Ferroudja Smaili, Direktorin für die Anwerbung von Führungskräften (Senior Talent Acquisition Director).

Informationen zu Syntax

Syntax bietet umfassende Technologielösungen und zuverlässige professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Beratung und Anwendungsmanagement an, mit dem Ziel, für die Aufgaben der Unternehmen entscheidende Anwendungen in der Cloud zur Verfügung zu stellen. Syntax kann auf 50 Jahre an Erfahrung zurückblicken, betreut mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt und verfügt über umfassende Fachkompetenz bei der Implementierung und Verwaltung von Multi-ERP-Systemen, die in sicheren privaten, öffentlichen, hybriden oder Multi-Cloud-Umgebungen zum Einsatz kommen. Syntax arbeitet mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen weltweit führenden Technologieunternehmen zusammen, um zu gewährleisten, dass die Anwendungen der Kunden reibungslos funktionieren, sicher sind und zu den Spitzenprodukten der innovativen Technologie für Unternehmen gehören. Um mehr über Syntax zu erfahren, besuchen Sie bitte www.syntax.com oder folgen Sie Syntax auf LinkedIn.

Informationen zu Beyond Technologies

Beyond Technologies wurde im Jahre 2005 gegründet. Die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens ist in den letzten fünf Jahren von 100 auf über 450 Fachleute angestiegen. Beyond Technologies unterstützt heute mehr als 150 Unternehmen und betreibt sieben Niederlassungen in Kanada, den Vereinigte Staaten, Frankreich, Marokko und Südafrika. Beyond Technologies hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen mit Fachkompetenz rund um SAP, Werkzeugen und Lösungen zur digitalen Transformation ihrer Geschäfte zur Seite zu stehen. Beyond Technologies wurde als einer der 20 besten Arbeitgeber („20 Best Workplaces") in Kanada und anerkannt und wurde mit dem „SAP® Service Excellence Award" ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, welche den gesamten Transformationszyklus abdecken – von branchenübergreifender funktionaler und technischer Unternehmensberatung über Dienstleistungen in den Bereichen Kundenerlebnis und Projektmanagement bis hin zu Informationsdiensten für Unternehmen sowie Leistungen zur kontinuierlichen Verbesserung der Geschäftsergebnisse. und a Weitere Informationen erhalten Sie auf:https://www.beyondtechnologies.com.

