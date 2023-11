Solutions Beyond Technologies, une société Syntax, établit son nouveau centre d'excellence SAP au Maroc pour soutenir ses opérations internationales avec un talent local

CASABLANCA, Maroc, le 9 nov. 2023 /PRNewswire/ -- Solutions Beyond Technologies, une société Syntax, est fière d'annoncer l'ouverture de son centre d'excellence SAP à Casablanca. Beyond a récemment rejoint la famille d'entreprises Syntax, consolidant sa position de chef de file international en matière de solutions et services SAP.

Inaugural ceremony at Beyond Morocco Beyond Technologies, a Syntax Company

L'ouverture officielle a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre le gouvernement du Maroc et Solutions Beyond Technologies, lors d'une cérémonie d'inauguration le 8 novembre dernier. Cette cérémonie a été présidée par le Chef des opérations de Solutions Beyond Technologies, Sébastien Tessier, en présence de la ministre de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Mme Ghita Mezzour.

Le nouveau centre de Beyond Maroc créera dans les 5 prochaines années un grand nombre d'emplois hautement spécialisés en TI, aidant les entreprises partout dans le monde à tirer parti des talents du marché local afin de pleinement profiter de la valeur de leurs solutions SAP et accélérer leur transformation numérique.

« Cette décision stratégique nous permet d'augmenter notre offre de services pour répondre aux besoins de notre clientèle grandissante. L'incroyable bassin de ressources talentueuses, la qualité des universités et la proximité avec notre bureau en France ont fait du Maroc le choix logique pour nous », a déclaré Luc Dubois, Associé et Chef de la direction de Solutions Beyond Technologies, une société Syntax.

Une équipe locale, une empreinte mondiale

Le centre d'excellence du Maroc apportera une vaste expertise afin de proposer et d'appuyer la mise en œuvre des dernières innovations SAP, au service de centaines de clients d'industries variées à travers le monde. Cette équipe locale travaillera en étroite collaboration avec les bureaux internationaux de Syntax, situés dans les Amériques, en Europe, en Afrique et en Asie.

Amal Ouady, Directrice de Beyond Technologies Maroc, consolide plus de 15 ans d'expérience dans la mise en place et la maintenance des solutions SAP. Reconnue pour la valeur qu'elle apporte à l'entreprise, son engagement et son leadership, Mme Ouady a la responsabilité de créer un centre prospère qui réunira le meilleur talent du Maroc pour servir les clients à l'échelle mondiale.

« Notre ambition est de contribuer à développer le talent local sur le marché marocain et d'ainsi offrir à nos clients un service exceptionnel provenant d'un centre d'excellence spécialisé. Je me réjouis de faire de ce nouveau centre un des meilleurs lieux de travail pour nos employés », a déclaré Amal Ouady, Directrice de Solutions Beyond Technologies Maroc.

De nombreuses opportunités de carrières pour les jeunes talents et les consultants seniors

Beyond est reconnue comme étant l'un des meilleurs lieux de travail au Canada et le bureau marocain partage des aspirations semblables. Leur feuille de route pour les deux premières années est très ambitieuse et vise à recruter de nouveaux talents en collaboration avec plusieurs universités marocaines. L'objectif est de nouer des liens avec ces dernières et d'offrir des perspectives de carrière aux jeunes diplômés dans le cadre d'un programme de formation structuré, développé par Beyond et utilisé en Amérique du Nord, en France et en Afrique du Sud. L'équipe d'acquisition de talents recrutera aussi des consultants seniors afin de se joindre à l'équipe locale.

« La qualité des programmes d'éducation et l'approche aux programmes innovateurs étaient parmi les facteurs décisifs de notre établissement au Maroc. Nos rencontres avec des responsables et étudiants d'universités marocaines ont solidifié notre décision de développer un modèle d'affaires local et de créer des opportunités pour le talent marocain dans les secteurs de l'ingénierie, des affaires et des TI », a déclaré Ferroudja Smaili, Directrice séniore en acquisition de talents.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications critiques des entreprises dans le cloud. Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 800 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise approfondie dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-ERP dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multi-cloud. Syntax travaille en partenariat avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres leaders mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez leur site web https://www.syntax.com/?lang=fr .

À propos de Solutions Beyond Technologies

Fondée en 2005, Solutions Beyond Technologies est passée de 100 à plus de 450 professionnels au cours des 5 dernières années et soutient aujourd'hui plus de 150 organisations dans ses 7 bureaux au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc et en Afrique du Sud. Solutions Beyond Technologies est une firme spécialisée qui fournit l'expertise, les outils et les solutions SAP pour opérer une transformation numérique des entreprises. Reconnue comme l'un des 20 meilleurs lieux de travail™ au Canada et récipiendaire du prestigieux prix SAP® North America Award for Partner Excellence 2023 , Beyond offre des services qui couvrent chaque étape du cycle de transformation : les services-conseils fonctionnels et techniques intersectoriels, l'expérience client, la gestion de projet, l'informatique décisionnelle et l'amélioration continue des activités et de la performance des entreprises. Pour plus d'informations, visitez : ‌https://www.beyondtechnologies.com/fr

