Beyond Technologies voltooit de overname van Ibridia

"Met deze overname stemt Beyond Technologies uiterst strategisch af op de methodieken, tools en filosofie van SAP inzake het beheer van het SAP-landschap", zegt Luc Dubois, Partner en CEO van Beyond Technologies. "SAP is de enige enterprise software-editor die zijn eigen suite ALM-producten aanbiedt, en Ibridia biedt de mogelijkheid om elke SAP Center of Excellence-omgeving te integreren en te moderniseren, met SAP-producten als Solution Manager, Focused Build/Insights, Cloud ALM, Tricentis, Enable Now en Signavio, die onze klanten de 360°-ondersteuning bieden waar ze recht op hebben", vult Alain Dupont, Partner bij Beyond Technologies, aan.

"Door te fuseren met Beyond Technologies komen we in contact met een van de toonaangevende SAP-integratoren op de markt met ruime ervaring in een breed scala aan projecten in elke bedrijfstak en elke bedrijfsomvang", aldus François Michel, CSO bij Ibridia. "We bieden onze klanten niet alleen een organisatie die uitsluitend gericht is op SAP-oplossingen, maar we kunnen het klantenbestand van Beyond nu nog krachtigere samenwerkingstools en -methodieken bieden met volledige transparantie over hun projecten en maximale waarde van investeringen in hun SAP-technologie als resultaat", zegt Alexandre Sabatier, CEO bij Ibridia.

Over Beyond Technologies: Wij zijn een professionele dienstverlener, gespecialiseerd in integratie van SAP-oplossingen en optimalisatie van bedrijfsprocessen. We bieden slimme, praktische en innovatieve oplossingen die onze klanten op een tijdige en kosteneffectieve manier een concurrentievoordeel geven.

https://www.beyondtechnologies.com

Over Ibridia: Ibridia helpt organisaties bij het aansturen van veelgebruikte tools en goed lopende processen, bij het testen van technische modernisering en bij het benutten van wat al wordt gedekt door bestaande serviceovereenkomsten. Ibridia is de specialist op het gebied van SAP Solution Manager/SAP ALM voor het MKB en grote ondernemingen in Canada. Samen met het Center of Excellence van hun klanten creëren ze slimme, gebruiksvriendelijke en uniforme SAP-oplossingen die indruk zullen maken op gebruikers, de kosten van redundantie zullen verlagen en van IT een concurrentievoordeel zullen maken.

https://www.ibridia.com

Contact: Kurt Ramcharan, Beyond Technologies, 514-651-5875, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1429821/Beyond_Technologies_Beyond_Technologies_completes_the_acquisitio.jpg

Related Links

http://www.beyondtechnologies.ca/



SOURCE Beyond Technologies; Ibridia