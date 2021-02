Solutions Beyond Technologies complète l'acquisition d'Ibridia

« Cette acquisition offre à Beyond Technologies un alignement hautement stratégique aux méthodologies, outils et philosophies liées à la gestion de l'environnement SAP, » dit Luc Dubois, associé et chef de la direction chez Beyond Technologies. « SAP est le seul éditeur de logiciels d'entreprise qui offre sa propre suite de produits ALM, et Ibridia apporte la capacité d'intégrer et de moderniser n'importe quel centre d'excellence SAP grâce à des produits SAP comme Solution Manager, Focused Build/Insights, Cloud ALM, Tricentis, Enable Now et Signavio, nous permettant ainsi d'offrir à nos clients le soutien complet qu'ils méritent, » dit Alain Dupont, associé chez Beyond Technologies.

« Cette fusion avec Beyond Technologie nous permettra de nous associer avec l'un des meilleurs intégrateurs SAP sur le marché et de profiter de leur expérience approfondie dans un large éventail de produits, dans toutes les industries et pour les entreprises de toutes tailles, » dit François Michel, associé et chef des ventes et du développement des affaires chez Ibridia. « Non seulement nous exposons nos clients à une organisation exclusivement consacrée aux solutions SAP, mais nous pouvons aussi offrir aux clients de Beyond des outils et des méthodologies de collaboration encore plus performants, leur donnant ainsi une visibilité totale sur leurs projets et la rentabilité attendue, » dit Alexandre Sabatier, chef de la direction chez Ibridia.

À propos de Solutions Beyond Technologies : Solutions Beyond Technologies est une société de services professionnels spécialisée dans l'intégration des solutions SAP et dans l'optimisation des processus de gestion. Nous offrons des solutions intelligentes, pratiques et novatrices permettent à nos clients de se démarquer de la concurrence, rapidement et de façon rentable.

À propos d'Ibridia : Ibridia aide les entreprises à adopter des outils et des processus communs, à entreprendre une modernisation technique et à tirer parti de ce qui est déjà couvert par les accords de soutien existants. Ibridia est le spécialiste canadien de SAP Solution Manager/SAP ALM pour les PME et les grandes entreprises. En collaboration avec le centre d'excellence de leurs clients, ils créent des expériences SAP agiles, conviviales et unifiées qui impressionneront les utilisateurs, réduiront le coût des redondances et transformeront les TI en avantage compétitif.

