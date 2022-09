Beyond™ The Original Orange Chicken™ vuelve por demanda popular a Panda Express® en todo el país por tiempo limitado, a partir del 7 de septiembre

En asociación con Beyond Meat®, Panda Express trae de vuelta Beyond The Original Orange Chicken en más de 2,300 locales de Estados Unidos, tras un exitoso lanzamiento regional en 2021

ROSEMEAD, Calif., 7 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Panda Express®, el concepto de comida asiática de propiedad y gestión familiar más grande de los EE. UU se complace en anunciar el regreso de su gran innovación, Beyond™ The Original Orange Chicken™. Ahora disponible en todo el país por un tiempo limitado hasta agotar existencias. Este delicioso plato principal ha sido desarrollado en colaboración con Beyond Meat® para capturar la textura irresistiblemente crujiente y el sabor de The Original Orange Chicken®, ofreciendo a los clientes el sabor que tanto aman, pero en una opción basada en plantas. Panda es el primer concepto de restaurante asiático nacional que sirve Beyond Meat en los EE. UU. Esta asociación ampliada reúne perfectamente la experiencia de Panda en las recetas chinas estadounidenses y las mejores capacidades de proteína basada en plantas de Beyond Meat para crear una nueva versión fresca de un clásico favorito.

"Nuestro equipo ha estado encantado con la innegable emoción y la increíble demanda generada cuando presentamos por primera vez Beyond The Original Orange Chicken el verano pasado como un giro innovador de nuestro plato más icónico", dice Andrea Cherng, directora de marca de Panda Express. "Después de casi 40 años creando platos chinos originales en Estados Unidos, la calidad y la innovación siguen siendo el núcleo de lo que somos. Estamos continuamente explorando formas creativas para presentar a nuestros clientes la comodidad y la capacidad de antojo que pueden esperar de Panda, al tiempo que apelan a sus preferencias y gustos en evolución."

Beyond The Original Orange Chicken se introdujo por primera vez como un lanzamiento limitado en el sur de California y en la ciudad de Nueva York en 2021, agotándose en varios locales en menos de dos semanas. Debido a su gran demanda, los chefs de Panda cocinaron al wok más de 1,300 libras de Beyond The Original Orange Chicken solo en el primer día. Tras el éxito del lanzamiento inicial, Panda llevó este nuevo plato favorito de los fans a 70 locales en diez mercados. Salteado al wok con la salsa de naranja dulce, picante y ácida característica de Panda, esta versión moderna del icónico Orange Chicken de Panda ofrece la textura crujiente y el sabor adictivo que los fans conocen y adoran.

"Estamos encantados de ofrecer Beyond The Original Orange Chicken a los consumidores de todo el país por primera vez", dijo Dariush Ajami, director de innovación de Beyond Meat. "Al asociarnos con Panda Express para introducir nuevas e innovadoras opciones basadas en plantas que ofrecen el delicioso sabor y la experiencia de sus icónicos artículos de menú, permitimos que la gente disfrute de sus platos favoritos con las ventajas de la carne basada en plantas."

Para celebrar el lanzamiento nacional de este nuevo plato a base de plantas, los clientes que compren en línea un plato de Beyond The Original Orange Chicken utilizando el código 'BEYOND' a partir del 26 de septiembre recibirán otro plato gratis con el plato principal que elijan.* Además, justo a tiempo para el regreso a clases, Panda y Beyond están organizando una estación de recarga itinerante (Recharge Station pop-up, en inglés) de Panda Express para regalar a los estudiantes un merecido descanso de sus estudios en 10 universidades en tres mercados. Los estudiantes están invitados a "recargarse" con muestras gratuitas de Beyond The Original Orange Chicken, premios exclusivos, así como actividades divertidas y relajantes. Para ver mantenerte al tanto del recorrido, sigue a Panda Express en Instagram (@officialpandaexpress) y conoce el calendario de la gira universitaria de Panda Express Recharge Station.

Panda continuará sirviendo otros platos basados en plantas en el menú, incluyendo Tofu de berenjena, Super Greens, Chow Mein, Rollos de primavera de verduras y Arroz blanco y integral al vapor. Para más información sobre Panda Express y el plato Beyond The Original Orange Chicken, visita www.pandaexpress.com o sigue a Panda Express en Facebook, Twitter e Instagram.

*Aplica el código BEYOND para canjearlo. Válido solo para pedidos en línea a través de la página web y la aplicación de Panda Express en los locales participantes. Se siguen aplicando los impuestos, la tarifa de entrega y otros cargos. Finaliza el 9 de octubre. Se aplican otras restricciones. Consulta pandaex.press/beyond para más detalles.

Acerca de Panda Express®

Con la misión de inspirar una vida mejor, Panda Express® es el mayor concepto de comida asiática en los EE. UU. De propiedad familiar y dirigido desde 1983, por los cofundadores y codirectores ejecutivos Andrew y Peggy Cherng, Panda Express es mejor conocido como pionero por crear una amplia variedad de recetas innovadoras en la industria, incluyendo su éxito de ventas The Original Orange Chicken® y el galardonado Honey Walnut Shrimp, que han definido la categoría de la auténtica cocina china estadounidense. Cada plato de Panda Express se elabora cuidadosamente con ingredientes de calidad y se inspira en los audaces sabores y principios culinarios chinos. La marca de restaurantes cuenta con más de 2,400 locales y ha introducido la cocina china estadounidense a doce países internacionales. Impulsada por esta familia global de asociados, Panda Cares®, el brazo filantrópico de Panda Express, ha recaudado más de 280 millones de dólares y ha dedicado innumerables horas de voluntariado a mejorar la salud y la educación de más de 13 millones de jóvenes, así como a apoyar las comunidades más necesitadas desde 1999. En 2021, Panda Express creó el Panda CommUnity Fund, un programa de inversión y respuesta comunitaria de cinco años y 10 millones de dólares que apoya soluciones inmediatas y sostenibles de organizaciones nacionales y locales para elevar a diversos grupos, incluidas las personas de color y otras comunidades marginadas. Para más información, visite www.pandaexpress.com o encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram.

Acerca de Beyond Meat

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) es una empresa líder en carne basada en plantas que ofrece una cartera de revolucionarias carnes basadas en plantas elaboradas con ingredientes sencillos sin transgénicos, sin hormonas ni antibióticos añadidos y con 0 mg de colesterol por ración. Fundada en 2009, los productos de Beyond Meat están diseñados para tener el mismo sabor y la misma textura que la carne de origen animal, pero son mejores para las personas y el planeta. El compromiso de la marca Beyond Meat, Eat What You Love®, representa la firme creencia de que hay una forma mejor de alimentar nuestro futuro y que las elecciones positivas que todos hacemos, por pequeñas que sean, pueden tener un gran impacto en nuestra salud personal y en la salud de nuestro planeta. Al cambiar de la carne de origen animal a la proteína basada en plantas, podemos influir positivamente en cuatro problemas globales crecientes: la salud humana, el cambio climático, las limitaciones de los recursos naturales y el bienestar animal. En junio de 2022, los productos de la marca Beyond Meat estaban disponibles en aproximadamente 183,000 puntos de venta y de restauración en más de 90 países de todo el mundo. Visite www.BeyondMeat.com y siga @BeyondMeat, #BeyondBurger y #GoBeyond en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

