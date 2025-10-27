Biban Forum 2025: Entrepreneurship World Cup bringt die besten Startups der Welt nach Riad

RIAD, Saudi-Arabien, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Riad bereitet sich auf den Empfang der weltweit führenden Startups vor, wenn das Biban Forum 2025 zum dritten Mal in Folge das mit Spannung erwartete globale Finale des Entrepreneurship World Cup (EWC) ausrichtet. Biban, ein führendes jährliches Forum zur Förderung von Unternehmertum und Innovation in Saudi-Arabien und darüber hinaus, kehrt in diesem Jahr als dynamische Plattform für Dialog, Zusammenarbeit und Wachstum zurück. Mit über 140.000 Besuchern, mehr als 1.000 Ausstellern und 22 Referenten bringt das Forum Unternehmer, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um das unternehmerische Ökosystem zu fördern. Durch inspirierende Sessions, Workshops und Präsentationen werden Startups und KMUs dabei unterstützt, lokal und global zu expandieren.

Mit Unterstützung der Mohammed bin Salman Foundation (MISK) und des Global Entrepreneurship Network (GEN) hat sich der EWC zum weltweit größten Startup-Wettbewerb entwickelt und seit seiner Gründung über 420.000 Unternehmer aus 191 Ländern angezogen.

Der diesjährige Wettbewerb stieß auf beispielloses Interesse: Mehr als 10.300 Startups aus 169 Ländern aus einem Pool mit 16 Branchen bewarben sich, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der EWC hat sich zum weltweit größten Wettbewerb seiner Art entwickelt und bringt die 100 besten Startups der Welt nach Riad, wo die Teilnehmer ihre einzigartigen Unternehmen und Konzepte präsentieren und um Preisgelder in Höhe von über 1,5 Millionen US-Dollar konkurrieren. Neben der Finanzierung erhalten die Teilnehmer durch die Zusammenarbeit mit mehr als 64 globalen Partnern Zugang zu strategischen Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten.

Seit seiner Gründung wurde Biban als globale Plattform konzipiert, um Innovationen anzuregen und Gründern die Möglichkeit zu geben, mutige Ideen zu verwirklichen. Die Ausrichtung des EWC Global Finals ist Teil der fortgesetzten Mission, sowohl saudisches als auch internationales Unternehmertum zu fördern und gleichzeitig die Position von Riad als Drehscheibe für Startups und Scaleups weiter zu festigen.

Saud Al-Sabhan, stellvertretender Gouverneur für Unternehmertum bei Monsha'at, erklärte: „Im Rahmen der bisherigen Ausgaben des EWC haben wir beobachtet, wie Gründer sich Investitionen gesichert, global expandiert und wirkungsvolle Lösungen auf den Markt gebracht haben. Unsere Programme und Partnerschaften haben dazu beigetragen, mutige Ideen in echte Unternehmen umzusetzen, und wir sind entschlossen, die nächste Generation von Unternehmern dabei zu unterstützen, noch weiter zu gehen."

Im Einklang mit der Saudi Vision 2030 unterstreicht Biban 2025 das Engagement von Monsha'at für die Förderung eines dynamischen Ökosystems für KMU und Startups, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums in ganz Saudi-Arabien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2805922/Biban_Logo.jpg