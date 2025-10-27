Forum Biban 2025 : la Coupe du monde de l'entrepreneuriat attire les meilleures jeunes pousses du monde à Riyad

RIYAD, Arabie saoudite, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Riyad s'apprête à accueillir les meilleures startups du monde dans le cadre de la très attendue finale de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat, organisée en 2025 pour la troisième année consécutive par le Forum Biban. Biban, un forum annuel de premier plan consacré à la promotion de l'esprit d'entreprise et de l'innovation en Arabie saoudite et au-delà, réitère cette année son rôle de plateforme dynamique de dialogue, de collaboration et de croissance. Attirant plus de 140 000 visiteurs, plus de 1 000 exposants et 22 intervenants, le forum rassemble entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques pour faire progresser l'écosystème entrepreneurial. Divers ateliers, conférences et présentations donneront aux jeunes entreprises et aux PME l'impulsion nécessaire pour se développer à l'échelle locale et mondiale.

Soutenue par la fondation Mohammed ben Salmane et le Global Entrepreneurship Network (Réseau mondial de l'esprit d'entreprise), la Coupe du monde de l'entrepreneuriat est devenue le plus grand concours mondial de startups, drainant depuis sa création plus de 420 000 entrepreneurs en provenance de 191 pays.

Avec la participation plus de 10 300 jeunes pousses de 169 pays dans 16 secteurs différents, soit plus du double du total de l'année dernière, le concours de cette année a suscité un intérêt sans précédent. Plus grand concours mondial de ce type, la Coupe du monde de l'entrepreneuriat rassemble les 100 meilleures startups mondiales à Riyad, où les candidats présenteront l'argumentaire unique de leur entreprise pour tenter de remporter plus de 1,5 million de dollars de prix en espèces. Outre le financement, les participants auront accès à des partenariats stratégiques et à des possibilités d'investissement grâce à la collaboration avec plus de 64 partenaires mondiaux.

Depuis sa création, Biban a été conçu comme une plateforme mondiale destinée à stimuler l'innovation et à aider les fondateurs à donner vie à leurs idées audacieuses. L'accueil de la finale de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat s'inscrit dans sa mission permanente de soutien à l'entrepreneuriat saoudien et international, ainsi que de consolidation de la position de Riyad comme plaque tournante pour les jeunes pousses et les entreprises en croissance.

Saud Al-Sabhan, vice-gouverneur chargé de l'entrepreneuriat au sein de Monsha'at, a déclaré : « Au cours des éditions précédentes de la Coupe du monde de l'entrepreneuriat, nous avons vu des créateurs d'entreprise s'assurer des investissements, se développer au niveau mondial et lancer des solutions à fort impact. Nos programmes et nos partenariats ont contribué à transformer des idées ambitieuses en véritables entreprises, et nous sommes déterminés à aider la prochaine génération d'entrepreneurs à aller encore plus loin. »

Conformément à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, le Forum Biban 2025 souligne la volonté de Monsha'at de favoriser un écosystème vivant de PME et de startups, de créer des emplois et de soutenir une croissance économique durable dans toute l'Arabie saoudite.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2805922/Biban_Logo.jpg