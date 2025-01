Bienvenue dans la révolution des compétences numériques : EIT Digital lance la (d)Academy

BRUXELLES, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- EIT Digital est fière d'annoncer le lancement de la (d)Academy, une plateforme de compétences numériques de pointe développée pour répondre à la pénurie critique de talents numériques en Europe.

Créée en partenariat avec Abodoo, un leader de la mise en relation des talents avec les entreprises à distance, la (d)Academy est conçue pour relever un défi qui touche les particuliers, les entreprises et les économies tout entières : plus de 75 % des entreprises de l'UE déclarent avoir des difficultés à trouver des professionnels du numérique compétents, tandis que seulement 56 % des Européens âgés de 16 à 74 ans possèdent des compétences numériques de base.

La (d)Academy permet de trouver des candidats à un poste en fonction des compétences plutôt que par une sélection traditionnelle des CV, un changement de paradigme qui élargit les réserves de talents et donne lieu à un recrutement plus efficace.

Sa mission consiste essentiellement à promouvoir une culture de l'apprentissage tout au long de la vie, en dotant les personnes des outils nécessaires pour s'adapter et s'épanouir dans un monde en constante évolution, dominé par la technologie. Grâce à des cours modulaires en adéquation avec l'industrie dans des domaines à forte demande tels que la cybersécurité, l'analyse de données et l'apprentissage automatique - mus au point avec plus de 300 partenaires de l'industrie - la plateforme garantit que les apprenants peuvent continuellement se perfectionner et se recycler pour répondre aux demandes actuelles et futures des employeurs.

En outre, la (d)Academy s'appuie sur les talents et l'expertise de la Master School d'EIT Digital, ce qui renforce son impact sur la filière de l'éducation à l'emploi.

Au cœur de la plateforme se trouve un algorithme d'IA propriétaire qui analyse les CV et les cours, identifiant les compétences nécessaires pour aligner les profils des candidats sur les demandes actuelles de l'industrie.

Les apprenants peuvent sélectionner les trajectoires de carrière et les domaines d'intérêt qu'ils souhaitent. La technologie d'inventaire des compétences basé sur des données assisté par l'IA de la (d)Academy rassemble ensuite des contenus pertinents provenant de fournisseurs partenaires afin de créer des parcours d'apprentissage personnalisés. Les partenaires éducatifs peuvent recenser leur propre contenu afin d'améliorer les suggestions de cours, tandis que les employeurs peuvent identifier les pénuries de compétences au sein de la main-d'œuvre et aligner les besoins en matière d'embauche sur les résultats de la formation.

Un autre élément essentiel est le passeport de compétences numériques, une application mobile permettant aux utilisateurs de présenter leurs compétences et d'entrer en contact avec des employeurs.

Les utilisateurs peuvent télécharger leur CV ou saisir manuellement leurs compétences, leur expérience professionnelle et leur formation. L'IA de la plateforme analyse ces données pour recommander des cours qui remédient aux pénuries de compétences et répondent aux demandes actuelles de l'industrie. Les candidats peuvent postuler directement des emplois ou être invités par des recruteurs, leurs données n'étant partagées qu'en cas d'intérêt mutuel.

« Pour combler le déficit de compétences numériques, il ne s'agit pas seulement de pourvoir des postes vacants : il s'agit également d'assurer l'avenir de l'Europe dans un monde dominé par la technologie. Si nous ne résolvons pas ce problème, nous risquons de prendre du retard en matière de compétitivité mondiale, d'innovation et de croissance économique. La (d)Academy est notre réponse stratégique à ce défi », a déclaré Federico Menna, directeur général d'EIT Digital.

Avec l'objectif ambitieux d'activer 100 millions de passeports de compétences d'ici 2030, l'initiative est conçue pour prévenir des pertes économiques estimées à 11 200 milliards d'euros dans 14 pays du G20 en remédiant à la pénurie croissante de compétences.

« L'apprentissage doit être accessible, adaptable et continu », a déclaré Diva Tommei, directrice de l'innovation et de la formation chez EIT Digital. « Notre objectif est non seulement de remédier à la pénurie actuelle de compétences, mais aussi d'insuffler une culture de l'apprentissage tout au long de la vie dans toute l'Europe. La (d)Academy dote les personnes des outils dont elles ont besoin pour prospérer dans un paysage technologique en constante évolution, en leur donnant accès à une ‹ Académie pour la vie ›. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eitdigital.eu et www.dacademy.io.