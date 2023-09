NYON, Suíça, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A UEFA Champions League é o evento esportivo anual mais assistido do mundo. Com a nova edição limitada do Big Bang e UEFA Champions League Gen 3, prepare-se para os gols ao ligar o relógio para ver o logótipo da UEFA Champions League aparecer, e configure o aplicativo da competição para acompanhar tudo ao vivo. Fácil, eficiente, simples e a melhor maneira de se manter conectado ao jogo, independentemente do que, de onde e de quando!

Hublot e UEFA Champions League (Liga dos Campeões da UEFA) — Uma história de 8 anos

Big Bang e UEFA Champions League Big Bang e UEFA Champions League Big Bang e UEFA Champions League

A Hublot adora futebol e tem desfrutado de uma parceria de sucesso com a UEFA, principalmente tendo sido parceira da UEFA EURO™ nas últimas quatro competições (2008, 2012, 2016, 2020) e da UEFA Champions League desde 2015, acompanhando os momentos mais memoráveis da história do futebol. Criada há 68 anos e renomeada "UEFA Champions League" em 1992, a temporada de 2023/24 acaba de começar! Não perca a chance de acompanhar as 125 partidas da temporada diretamente no seu pulso.

Big Bang e UEFA Champions League Gen 3

Lançado numa edição limitada de 200 peças e exibindo a lendária cor azul da UEFA Champions League na icônica cerâmica da Hublot, o Big Bang da era digital representa a sua terceira geração, cinco anos após o lançamento do primeiro relógio conectado da Hublot. A tela aprimorada de alta definição garante que você tenha acesso a cada momento da partida, no centro da ação.

Do seu pulso e no mostrador do relógio UEFA Champions League, você entrará automaticamente no "modo de partida" assim que a partida começar. A contagem regressiva começará 15 minutos antes do início do evento, fornecendo informações sobre as escalações. Durante o decorrer da partida, você poderá monitorar os intervalos, acréscimos, gols marcados (com a animação da bola oficial da adidas) mostrando o nome do jogador relevante, cartões amarelos e vermelhos e tentativas de gol. O relógio acompanha a partida até a pontuação final. Se alguma ação tiver sido perdida, o usuário poderá reproduzir qualquer um dos principais momentos usando o modo "replay" e girando a coroa.

A caixa de cerâmica azul polida e microjateada de 44mm desse relógio de alta tecnologia abriga um processador Qualcomm® Snapdragon WearTM 4100+ e possui oito sensores diferentes, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, monitor de frequência cardíaca e conectividade de pagamento NFC. O Big Bang e UEFA Champions League Gen3 é, naturalmente, compatível com sistemas operacionais Android e Apple iOS, bem como resistente à água a 3 ATM e conta com uma bateria que dura o dia todo, com um tempo de carregamento de duas horas, do zero ao máximo.

O Big Bang e UEFA Champions League Gen3 traz aos entusiastas do futebol uma experiência intensamente pessoal da busca pelo título de campeão europeu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2209703/Hublot_SA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2209706/Hublot_SA_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2209707/Hublot_SA_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg

FONTE Hublot SA

