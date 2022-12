Bigo Live assurera la diffusion en direct de 'The Game Awards 2022' sur plus de 10 marchés mondiaux.

LOS ANGELES, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Bigo Live, la principale plateforme mondiale de livestreaming, a annoncé son collaboration en tant que partenaire de streaming avec 'The Game Awards 2022', qui débuteront à 16h30 PST le jeudi 8 décembre, et seront diffusés en direct du Microsoft Theatre à Los Angeles.

Cette année, Bigo Live participe pour la première fois à l'événement et assure la diffusion en continu de la cérémonie en Amérique du Nord, Amérique latine, Japon, Corée du Sud, Australie, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne, Espagne et Portugal.

Outre le partenariat de diffusion, Bigo Live fera également appel à la communauté Bigo en organisant des activités communautaires dans l'application, telles que des discussions et des votes autour de 'The Game Awards', encourageant ainsi la création de contenu généré par les utilisateurs.

Bigo Live permet depuis longtemps aux streamers de se connecter avec les téléspectateurs et les fans lorsqu'ils diffusent des jeux populaires tels que 'League of Legends', 'Fortnite', 'PUBG Mobile', 'Call of Duty', etc. Les téléspectateurs peuvent profiter d'une expérience de visionnage immersive et d'un engagement hautement interactif sur Bigo Live lorsque les créateurs diffusent leurs jeux préférés.

Mike Ong, vice-président de BIGO Technology, a déclaré : "Bigo Live est honoré de s'associer à 'The Games Awards' cette année et de diffuser en continu cet événement passionnant à une énorme audience à travers le monde entier. Ce partenariat est également le dernier en date de l'engagement de Bigo Live envers la communauté des joueurs et nous souhaitons à tous les participants la meilleure des chances."

'The Game Awards' est un événement annuel visant à "reconnaître et à défendre l'excellence créative et technique dans l'industrie mondiale du jeu vidéo". 'The Game Awards' reconnaissent et honorent tous les secteurs de l'industrie du jeu, des jeux eux-mêmes aux créateurs de jeu. Parmi les finalistes de 'Game of the Year' figurent 'Elden Ring' et 'God of War Ragnarok', et parmi les créateurs de contenu figurent Nobru, le créateur de 'Fluxo', et QTCinderella, le créateur des 'Streamer Awards'.

L'animateur et créateur de 'The Game Awards', Geoff Keighley, a déclaré : "The Game Awards s'efforce de toucher un public aussi large que possible et nous sommes donc ravis d'accueillir Bigo Live au sein de la communauté. Notre objectif est de rassembler divers groupes de développeurs et de joueurs, ainsi que des grands noms de la culture pop, pour célébrer le jeu comme une forme de spectacle immersive, stimulante et inspirante."

Pour plus d'informations sur Bigo Live, veuillez consulter bigo.tv et pour commencer votre voyage de livestreaming, téléchargez l'application Bigo Live (disponible sur iOS et Android).

À propos de Bigo Live :

Bigo Live est l'une des communautés sociales de streaming en direct à la croissance la plus rapide au monde, où les utilisateurs diffusent en temps réel pour partager des moments de vie, montrer leurs talents et interagir avec des personnes du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement le leader du marché du streaming en direct. Lancé en mars 2016, Bigo Live est la propriété de BIGO Technology, qui est basé à Singapour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1958751/Bigo_Live__TGA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpg

SOURCE Bigo Live