Bigo Live celebra a excelência e a criatividade da emissora no 4º BIGO Awards Gala anual 2023 realizado no Capitol Theatre de Singapura.

SINGAPURA, 21 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bigo Live, App Global de Lives, começou o ano novo com força, concluindo com sucesso a quarta edição de seu principal evento anual, o BIGO Awards Gala 2023. Retornando ao seu formato físico após uma presença virtual de dois anos, o BIGO Awards Gala 2023 foi realizado no histórico Capitol Theater de Singapura no sábado, 7 de janeiro de 2023. A cerimônia contou com a participação de 1.000 pessoas que voaram para o estado insular da América do Norte e do Sul, da Europa e do Sudeste e Sul da Ásia. Mais de 270 emissoras da Bigo Live e cerca de 100 famílias da Bigo Live foram reconhecidas e homenageadas. O evento testemunhou a plena extensão do talento que a plataforma de transmissão ao vivo tem a oferecer e foi transmitido ao vivo exclusivamente na plataforma Bigo Live, que contou com quase 4 milhões de espectadores sintonizados globalmente, dobrando a audiência do ano passado, demonstrando que a plataforma cresceu em força ao longo dos anos.

Bigo Awards Gala 2023, realizada no Capitol Theater em Singapura. (PRNewsfoto/BIGO) Pamela Oei (E) e Hossan Leong (D), apresentadores da BIGO Awards Gala 2023 (PRNewsfoto/BIGO) TracTrac, vencedora do prêmio “Melhor Transmissora Global” (PRNewsfoto/BIGO) BB & BG, vencedora do prêmio “Melhor Família Global” (PRNewsfoto/BIGO) O show de abertura da BIGO Awards Gala 2023 contou com um espetáculo de mágica de Hanyshow (Egito) (PRNewsfoto/BIGO) O Girls Dance Group (Tailândia) surpreendeu a multidão com seus poderosos movimentos de dança (PRNewsfoto/BIGO) Pikalydia e TBSinger (Itália) interpretando “You Can't Stop the Beat” - eleito o desempenho mais popular da noite (PRNewsfoto/BIGO) Artistas da BIGO Awards Gala 2023 (PRNewsfoto/BIGO)

Centrado no tema 'We Live Together', o BIGO Awards Gala 2023 foi apresentado pelo renomado ator e comediante singapurense Hossan Leong e pela atriz singapurense Pamela Oei. O evento homenageou o grupo diversificado de emissoras da Bigo Live que cativaram seu público com criatividade e originalidade, bem como aqueles que transformaram suas comunidades, estabelecendo círculos de pessoas com ideias semelhantes por meio da transmissão ao vivo.

O evento de três horas, repleto de estrelas, reconheceu o melhor da comunidade da Bigo Live por meio de uma variedade de categorias de premiação e viu TracTrac dos Estados Unidos vencendo o "Global Top Broadcaster", BB&BG do Vietnã vencendo o "Global Top Family" e Pikalydia e TBSinger da Itália vencendo o "Most Popular Performance".

O BIGO Awards Gala 2023 também contou com apresentações cativantes e envolventes de alguns dos melhores talentos da Bigo Live, incluindo Hanyshow do Egito, que surpreendeu a todos com sua apresentação mágica, e Girls Dance Group (BIGO IDs: benne.bn, pimtahontaz, 877593126, 877457653, 876774823). Os espectadores on-line também tiveram a oportunidade de fazer parte das festividades do evento, já que participaram de sessões de sorteio durante todo o evento transmitido ao vivo e ganharam prêmios exclusivos, como emblemas exclusivos, skins, presentes virtuais doBigo Awards Gala e aparelhos Nova 9 no valor total de S$1.000,000.

O sucesso do BIGO Awards Gala 2023 é uma prova do poder transformador da transmissão ao vivo, destacando a visão da Bigo Live de "ser uma plataforma de conteúdo que inspira a vida de um bilhão de pessoas". O evento faz parte da tradição anual da Bigo Live de dar reconhecimento às pessoas que contribuíram para o papel da plataforma por meio da incubação de talentos e da construção comunitária, ao mesmo tempo em que promove a inclusão e a diversidade. Também mostra o compromisso da plataforma de preencher a lacuna entre os mundos digital e físico por meio de eventos híbridos interativos.

"O BIGO Awards Gala deste ano é uma prova da criatividade e do trabalho árduo realizado por nossas emissoras para tirar o máximo proveito dos tumultuados anos anteriores. Estamos muito orgulhosos de trazer o BIGO Awards Gala de volta para Singapura e mostrar o melhor dos talentos de nossa plataforma para o mundo. Há muito tempo, esperamos reunir as pessoas que fazem de nossa comunidade o que ela é hoje, e não poderíamos ter pedido um início melhor para o ano novo com nosso evento anual. O BIGO Awards Gala forneceu às nossas emissoras e usuários uma plataforma para mostrar seus talentos e paixão, e não podemos agradecê-los o suficiente por fazer parte desta jornada", disse Mike Ong, vice-presidente da BIGO Technology.

Desde seu início em 2016, a Bigo Live emergiu como líder internacional do setor e importante colaboradora para a economia global de criadores com mais de 400 milhões de usuários em 150 países em todo o mundo. Ao longo do ano passado, a Bigo Live vem aumentando seu banco de talentos de emissoras e criadores de conteúdo e expandindo sua biblioteca de conteúdo premium localizada com foco em ofertas de entretenimento panorâmico, comércio social, jogos e conteúdo musical, por meio de várias parcerias entre setores e uma série de atividades no mercado globalmente.

Como parte de seus esforços contínuos para oferecer aos seus usuários uma experiência de transmissão ao vivo envolvente e imersiva, a Bigo Live lançou e introduziu recursos inovadores inéditos em 2022, incluindo o "Virtual Live" um recurso habilitado para realidade virtual e aumentada que permite aos usuários criar avatares 3D personalizados para se representar em tempo real e "Community", um recurso interativo que permite aos usuários criar, participar e gerenciar comunidades on-line e se conectar com outros usuários com interesses comuns semelhantes.

Para se juntar à comunidade global da Bigo Live e conhecer alguns dos talentos mais interessantes da plataforma, baixe o aplicativo Bigo Live (disponível em iOS e Android) ou siga a Bigo Live no Facebook e Instagram para obter mais atualizações.

Para baixar mais imagens em alta resolução, continue aqui.

Sobre a Bigo Live

A Bigo Live é uma das comunidades sociais de transmissão ao vivo que mais cresce no mundo, onde os usuários transmitem em tempo real para compartilhar momentos da vida, mostrar seus talentos e interagir com pessoas de todo o mundo. A Bigo Live tem cerca de 400 milhões de usuários em mais de 150 países e atualmente é líder de mercado no setor de transmissão ao vivo. Lançada em março de 2016, a Bigo Live é de propriedade da BIGO Technology que está sediada em Singapura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984657/Bigo_Awards_Gala_2023_held_Capitol_Theatre_Singapore.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984658/BIGO_Awards_Gala_2023_hosts_Pamela_Oei__L__Hossan_Leong.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984659/TracTrac_winning__Global_Top_Broadcaster.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984660/BB_BG_winning__Global_Top_Family.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984661/The_BIGO_Awards_Gala_2023_s_opening_act_featuring_a_magic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984662/The_Girls_Dance_Group_Thailand_dazzling_crowd_powerful_dance_moves.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984663/Pikalydia_TBSinger_Italy_performing__You_Can_t_Stop_Beat____voted.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1984664/BIGO_Awards_Gala_2023_performers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpg

FONTE BIGO

SOURCE BIGO