Bigo Live célèbre l'excellence et la créativité des diffuseurs lors du 4e gala annuel des BIGO Awards 2023 au Capitol Theatre de Singapour

SINGAPOUR, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Bigo Live , la plateforme mondiale de streaming en direct basée à Singapour, a donné le coup d'envoi de la nouvelle année, concluant avec succès la quatrième édition de son événement phare annuel, le BIGO Awards Gala 2023. Revenant à un format en présentiel après une présence virtuelle de deux ans, le BIGO Awards Gala 2023 a eu lieu le samedi 7 janvier 2023 au Capitol Theatre historique de Singapour. La cérémonie a été suivie par 1 000 personnes qui se sont rendues dans l'État insulaire. Elles venaient de différentes régions du monde : Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie du Sud-Est et Asie du Sud. Plus de 270 diffuseurs de Bigo Live et près de 100 familles de Bigo Live ont été reconnus et honorés. L'événement a témoigné de l'étendue du talent que la plateforme de streaming en direct peut offrir, et a été diffusé en direct exclusivement sur la plateforme Bigo Live. Près de 4 millions de téléspectateurs du monde entier ont suivi le gala, ce qui représente deux fois plus de téléspectateurs par rapport à l'année dernière et démontre que la plateforme s'est développée au fil des ans

Bigo Awards Gala 2023, held in the Capitol Theatre in Singapore. BIGO Awards Gala 2023 hosts Pamela Oei (L) and Hossan Leong (R) TracTrac winning ‘Global Top Broadcaster’ BB&BG winning ‘Global Top Family’ The BIGO Awards Gala 2023’s opening act featuring a magic performance by Egypt’s Hanyshow The Girls Dance Group from Thailand dazzling the crowd with their powerful dance moves Pikalydia and TBSinger from Italy performing ‘You Can’t Stop the Beat’ - voted the night’s most popular performance BIGO Awards Gala 2023 performers

Centré autour du thème du « vivre ensemble », le BIGO Awards Gala 2023 a été organisé par l'acteur et comédien singapourien de renom Hossan Leong et l'actrice singapourienne Pamela Oei. L'événement a honoré le bassin diversifié de diffuseurs de Bigo Live qui ont captivé leur auditoire par leur créativité et leur originalité, ainsi que ceux qui ont transformé leur communauté en établissant des cercles de personnes partageant les mêmes idées grâce au streaming en direct.

L'événement de trois heures à la distribution prestigieuse a récompensé les meilleurs talents de la communauté de Bigo Live par le biais d'une variété de catégories de prix et a vu TracTrac des États-Unis remporter le prix du meilleur diffuseur à l'échelle mondiale : « Global Top Broadcaster ». BB&BG, du Vietnam, a remporté le prix « Global Top Family », et Pikalydia et TBSinger d'Italie, le prix de la performance la plus populaire : « Most Popular Performance ».

Le BIGO Awards Gala 2023 a également présenté des performances captivantes et engageantes de certains des meilleurs talents de Bigo Live, notamment Hanyshow d'Egypte, qui a ébloui tout le monde avec sa performance magique, et Girls Dance Group (ID BIGO : benne.bn, pimtahontaz, 877593126, 877457653, 876774823). Les téléspectateurs en ligne ont également eu la chance d'être associés aux festivités de l'événement, car ils ont participé à des séances de tirage au sort tout au long du direct et ont remporté des prix exclusifs comme des insignes exclusifs, des skins, des cadeaux virtuels du Bigo Awards Gala et des combinés Nova 9 d'une valeur totale de 1 000 000 dollars de Singapour.

Le succès du BIGO Awards Gala 2023 témoigne du pouvoir transformateur du streaming en direct, mettant en lumière la vision de Bigo Live, à savoir : « être une plateforme dont le contenu sera une source d'inspiration pour un milliard de personnes ». L'événement s'inscrit dans la tradition annuelle de Bigo Live, qui reconnaît les personnes ayant contribué au rôle de la plateforme en incubant des talents et en bâtissant des communautés tout en favorisant l'inclusion et la diversité. Il illustre également l'engagement de la plateforme à combler le fossé entre le monde numérique et le monde physique grâce à des événements hybrides interactifs.

« Le BIGO Awards Gala de cette année témoigne de la créativité et du travail acharné de nos diffuseurs pour tirer le meilleur parti des années tumultueuses qui ont précédé. Nous sommes très fiers de ramener le BIGO Awards Gala à Singapour et de présenter au monde les meilleurs talents de notre plateforme. Nous espérions depuis longtemps réunir les gens qui font de notre communauté ce qu'elle est aujourd'hui, et nous n'aurions pu rêver d'un meilleur départ pour la nouvelle année avec notre événement annuel. Le BIGO Awards Gala a fourni à nos diffuseurs et à nos utilisateurs une plateforme pour mettre en valeur leurs talents et leur passion, et nous ne saurions trop les remercier de faire partie de ce parcours », a déclaré Mike Ong, vice-président de BIGO Technology.

Depuis sa création en 2016, Bigo Live est devenu un leader international de l'industrie et un contributeur clé à l'économie mondiale des créateurs avec plus de 400 millions d'utilisateurs dans 150 pays. Tout au long de la dernière année, Bigo Live a augmenté son bassin de talents de diffuseurs et de créateurs de contenu, et a élargi sa bibliothèque de contenu premium localisée en mettant l'accent sur les offres de divertissement, le commerce social, les jeux et le contenu musical, grâce à divers partenariats avec l'industrie et une série d'activités sur le marché à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de ses efforts continus visant à offrir à ses utilisateurs une expérience de streaming en direct captivante et immersive, Bigo Live a lancé et introduit en 2022 des fonctions novatrices inédites, notamment « Virtual Live », une fonctionnalité de réalité virtuelle et augmentée qui permet aux utilisateurs de créer des avatars 3D personnalisés pour se représenter en temps réel, et « Community »', une fonctionnalité interactive permettant aux utilisateurs de créer, rejoindre et gérer des communautés en ligne et de se connecter avec d'autres utilisateurs ayant des intérêts communs similaires.

Pour rejoindre la communauté mondiale de Bigo Live et assister aux spectacles de certains des talents les plus intéressants de la plateforme, téléchargez l'application Bigo Live (disponible sur iOS et Android ) ou suivez Bigo Live sur Facebook et Instagram pour plus de mises à jour.

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de streaming en direct à la croissance la plus rapide au monde, où les utilisateurs diffusent en temps réel pour partager des instants de vie, présenter leurs talents et interagir avec des personnes du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement leader du marché du streaming en direct. Lancé en mars 2016, Bigo Live est détenu par Bigo Technology, qui est basé à Singapour.

