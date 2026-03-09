BIGTXN lance une plateforme d'IA de qualité salle de presse pour moderniser la veille des sanctions mondiales

LONDRES, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- BIGTXN, un leader des solutions de données financières, annonce aujourd'hui le lancement de sanctions.com, sa plateforme phare de renseignements et d'actualités réglementaires. Ce nouveau service fait appel à l'intelligence artificielle pour produire en temps réel des résumés de qualité journalistique sur les sanctions mondiales, les actions liées aux sanctions et les mises à jour en matière de contrôle des exportations.

Les paysages géopolitiques évoluant rapidement, les équipes chargées de la conformité et de la politique sont souvent confrontées à des annonces fragmentées et à des changements fréquents émis par des autorités telles que l'OFAC aux États-Unis, l'OFSI au Royaume-Uni et la Commission européenne. sanctions.com relève ce défi en traduisant le langage réglementaire complexe en hyper-alertes claires, structurées et vérifiables, sur lesquelles les équipes peuvent agir rapidement.

Les informations sont publiées immédiatement sur le web et distribuées par le biais d'une API à grande vitesse, d'alertes par courrier électronique et de flux, ce qui permet aux organisations de suivre les changements sans délai. Chaque alerte est conçue pour être explicable et défendable, en renvoyant au matériel source sous-jacent et en documentant ce qui a été résumé, quand cela a été fait et pourquoi c'est important.

Haider Mannan, CEO de BIGTXN, commente ce lancement :

« La politique en matière de sanctions évolue désormais à la vitesse de la géopolitique, mais la plupart des équipes chargées de la conformité sont encore obligées de rassembler des mises à jour essentielles à partir d'avis dispersés et d'un langage juridique dense. Avec sanctions.com, nous transformons les actions réglementaires brutes en renseignements clairs et liés à des sources en quelques minutes. Notre objectif est d'aider les organisations à agir plus rapidement, en toute confiance, et à prouver exactement comment elles y sont parvenues. »

L'IA agentique de la plateforme va au-delà de l'agrégation en interprétant le contexte (par exemple, en identifiant ce qui a changé, qui est impacté et quelles actions peuvent être nécessaires) tout en maintenant la transparence. Chaque alerte est associée à une piste d'audit vérifiable, ce qui réduit la charge de travail manuel et contribue à atténuer le risque de non-conformité dans un environnement commercial de plus en plus volatil.

Karl Lutzow, COO désigné de BIGTXN, déclare :

Ce nouveau service marque un moment décisif pour BIGTXN. sanctions.com offre la rapidité, la transparence et la défendabilité dont les professionnels de la conformité et du droit ont besoin pour surveiller les sanctions et les contrôles à l'exportation à l'échelle mondiale, ouvrant ainsi un nouveau chapitre passionnant dans notre parcours de croissance.

En comblant le fossé entre les données réglementaires brutes et les informations exploitables, BIGTXN continue d'établir la norme en matière d'informations financières et réglementaires de haute fidélité.

À propos de BIGTXN

BIGTXN fournit des solutions de données de suivi et de sélection pour le traitement pré- et post-négociation. Grâce à une plateforme de gestion de données spécialisée et à des algorithmes d'appariement, et en tant que l'un des plus grands processeurs de données sur les titres, BIGTXN fournit des informations financières de haute qualité pour répondre aux cas d'utilisation exigeants des institutions financières dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.bigtxn.com.

