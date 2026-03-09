BIGTXN startet KI-Plattform in Newsroom-Qualität zur Modernisierung der globalen Sanktionsüberwachung

LONDON, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- BIGTXN, ein führender Anbieter von Finanzdatenlösungen, gab heute den Start von sanctions.com bekannt, seinem Flaggschiff-Plattform für regulatorische Informationen und Nachrichten. Der neue Dienst nutzt agentengestützte KI, um in Echtzeit Zusammenfassungen von globalen Sanktionen, sanktionsbezogenen Maßnahmen und Aktualisierungen der Exportkontrollen in Newsroom-Qualität zu erstellen.

Da sich die geopolitische Landschaft schnell verändert, haben Compliance- und Richtlinienteams oft mit fragmentierten Ankündigungen und häufigen Änderungen zu kämpfen, die von Behörden wie der OFAC in den USA, der OFSI in Großbritannien und der EU-Kommission herausgegeben werden. Die sanctions.com-Plattform löst diese Herausforderung, indem sie die komplexe Sprache der Vorschriften in klare, strukturierte und überprüfbare Hyper-Alerts übersetzt, auf die Teams schnell reagieren können.

Einblicke werden sofort im Internet veröffentlicht und über eine Hochgeschwindigkeits-API, E-Mail-Benachrichtigungen und Feeds verteilt, so dass Unternehmen Änderungen ohne Verzögerung überwachen können. Jede dieser Warnmeldungen soll erklärbar und vertretbar sein – mit Verweisen auf das zugrundeliegende Quellenmaterial und der Dokumentation, was zusammengefasst wurde, wann es erstellt wurde und warum es wichtig ist.

Haider Mannan, CEO von BIGTXN, kommentierte die Einführung mit den Worten:

„Die Sanktionspolitik ändert sich jetzt mit der Geschwindigkeit der Geopolitik, aber die meisten Compliance-Teams sind immer noch gezwungen, kritische Aktualisierungen aus verstreuten Bekanntmachungen und dichten juristischen Formulierungen zusammenzusetzen. Mit sanctions.com verwandeln wir unbearbeitete behördliche Maßnahmen in Minutenschnelle in klare, mit Quellen verknüpfte Informationen. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, schneller und sicherer zu handeln und genau nachzuweisen, wie sie zu ihren Entscheidungen gekommen sind."

Die agentenbasierte KI der Plattform geht über die Aggregation hinaus, indem sie den Kontext interpretiert (z. B. um festzustellen, was sich geändert hat, wer betroffen ist und welche Maßnahmen möglicherweise erforderlich sind) und dabei die Transparenz aufrechterhält. Jede Warnung ist mit einem überprüfbaren Audit-Pfad verbunden, der den manuellen Arbeitsaufwand reduziert und dazu beiträgt, das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften in einem zunehmend volatilen Handelsumfeld zu mindern.

Karl Lutzow, der designierte COO von BIGTXN, sagte:

„Dieser neue Service ist ein entscheidender Moment für BIGTXN. sanctions.com bietet die Schnelligkeit, Transparenz und Sicherheit, die Compliance- und Rechtsexperten benötigen, um Sanktionen und Exportkontrollen weltweit zu überwachen – und eröffnet damit ein aufregendes neues Kapitel in unserer Wachstumsgeschichte.

Durch die Überbrückung der Lücke zwischen regulatorischen Rohdaten und umsetzbaren Informationen setzt BIGTXN weiterhin den Standard für zuverlässige Finanz- und Regulierungsinformationen."

Informationen zu BIGTXN

BIGTXN bietet Datenlösungen für Monitoring sowie Screening im Rahmen der Vor- und Nachhandelsverarbeitung an. Mit einer spezialisierten Datenmanagementplattform und Abgleichsalgorithmen liefert BIGTXN als einer der größten Verarbeiter von Wertpapierdaten hochwertige Finanzinformationen für anspruchsvolle Anwendungsfälle bei Finanzinstituten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.bigtxn.com/

