- BilibiliWorld 2026 se convierte en la convención de ACGN más grande de Asia gracias a sus 400.000 visitas de asistentes

SHANGHÁI, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 12 de julio finalizó la convención integral de ACGN de Bilibili, BilibiliWorld 2026 ("BW2026"), de tres días de duración.

Igualando la extensión de la exposición del año pasado, el evento de 240.000 metros cuadrados ocupó ocho pabellones del Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái ("NECC (Shanghái)"), pasando a ser la convención ACGN más grande de Asia celebrada hasta la fecha. Según datos de Bilibili, el evento registró 400.000 visitas de asistentes procedentes de más de 30 países y regiones durante sus tres días de celebración, lo que equivale a un alcance geográfico aún mayor que en 2025. Este año, participaron 170 expositores de todo el mundo, se exhibieron cerca de 1.000 vehículos itasha decorados con motivos de anime y más de 60.000 cosplayers dieron vida a los pabellones.

Cabe destacar que, en 2026, BilibiliWorld ofreció por primera vez entradas para la venta fuera de China continental. Aficionados de todo el mundo acudieron en masa.

Sin embargo, el impacto de BW va mucho más allá de la comunidad de ACGN, generando importantes beneficios para las marcas participantes y la economía local de Shanghái. Cada mes de julio, la convención impulsa significativamente los sectores turístico, hotelero y gastronómico de la ciudad. Los datos de las plataformas de viajes muestran que, durante el evento, las reservas de vuelos a Shanghái por parte de viajeros internacionales aumentaron un 35% en su cifra interanual, las reservas de hoteles en toda la ciudad crecieron un 126% con respecto al mes anterior, al mismo tiempo que las reservas de hoteles en un radio de 5 kilómetros del NECC (Shanghái) se dispararon un 600%.

Desde su lanzamiento en el año 2017, BW ha evolucionado de una reunión de entusiastas con intereses afines a un evento global de ACGN, una trayectoria que refleja el crecimiento de la industria mundial. De cara a la generación joven, el contenido de ACGN se ha convertido en un lenguaje cultural compartido que trasciende fronteras. Desde comunidades en línea hasta experiencias presenciales, el consumo relacionado con ACGN impulsa la economía cultural global. BW proporciona una plataforma donde los entusiastas de todo el mundo pueden conectar a través de su pasión compartida, superar las barreras lingüísticas y construir la comunidad presencial abierta e inclusiva que siempre han imaginado.