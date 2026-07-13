BilibiliWorld 2026 ขึ้นแท่นมหกรรม ACGN ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย ด้วยยอดเข้าชมงาน 400,000 ครั้ง

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Bilibili

13 Jul, 2026, 22:27 CST

เซี่ยงไฮ้, 13 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- BilibiliWorld 2026 หรือ BW2026 งานมหกรรม ACGN (Anime, Comic, Game, and Novel) สุดยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันโดย Bilibili ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา

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งานในปีนี้จัดขึ้นบนพื้นที่ 240,000 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ภายในอาคารจัดแสดง 8 ฮอลล์ของ National Exhibition and Convention Center (Shanghai) หรือ NECC (Shanghai) นับเป็นมหกรรม ACGN ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลจาก Bilibili ระบุว่า ตลอดระยะเวลาสามวันของการจัดงาน มียอดเข้าชมงานรวม 400,000 ครั้ง จากผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาจากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากกว่างานในปีที่แล้ว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้จัดแสดงสินค้า 170 รายจากทั่วโลก มีรถ Itasha ตกแต่งลวดลายอนิเมะเกือบ 1,000 คันมาร่วมจัดแสดง และมี Cosplayer มากกว่า 60,000 คนมาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน

ไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้คือ การที่ BilibiliWorld เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมงานให้แก่ผู้ซื้อจากนอกจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรก ส่งผลให้แฟน ๆ จากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

มหกรรม BilibiliWorld ส่งผลกระทบเชิงบวกไม่เพียงแค่ในกลุ่มผู้ชื่นชอบ ACGN เท่านั้น หากยังสร้างประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญให้แก่แบรนด์ที่เข้าร่วมงาน ไปจนถึงเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้ในภาพรวม โดยทุก ๆ เดือนกรกฎาคม มหกรรมนี้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในเซี่ยงไฮ้ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวระบุว่า ในช่วงการจัดงาน ชาวต่างชาติจองเที่ยวบินมายังเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดจองโรงแรมทั่วเมืองเพิ่มขึ้น 126% จากเดือนก่อนหน้า และยอดจองโรงแรมภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจาก NECC (Shanghai) พุ่งสูงถึง 600%

BilibiliWorld จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2017 และพัฒนาจากการเป็นพื้นที่รวมตัวของผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน สู่การเป็นมหกรรม ACGN ระดับโลก ซึ่งสะท้อนการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในระดับสากล สำหรับคนรุ่นใหม่ คอนเทนต์ ACGN ได้กลายเป็นภาษาทางวัฒนธรรมร่วมที่เชื่อมโยงผู้คนข้ามพรมแดน จากชุมชนออนไลน์สู่ประสบการณ์ออฟไลน์ การบริโภคที่เกี่ยวข้องกับ ACGN กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจวัฒนธรรมในระดับโลก และ BilibiliWorld ก็ทำหน้าที่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกได้เชื่อมโยงกัน ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา และร่วมกันสร้างชุมชนออฟไลน์ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างที่ใฝ่ฝันมาโดยตลอด

SOURCE Bilibili

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