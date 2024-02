Bill Gates erhält prestigeträchtigen KISS Humanitarian Award 2023

BHUBANESWAR, Indien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Philanthrop Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft und Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation, wurde in Anerkennung seiner philanthropischen Arbeit mit dem KISS Humanitarian Award 2023 ausgezeichnet. Die Zeremonie fand am 28. Februar 2024 in Bhubaneswar im indischen Bundesstaat Odisha statt und würdigte Gates für seinen beispiellosen Beitrag zur Verbesserung der globalen Gesundheit und Bildung sowie zur Bekämpfung des Klimawandels durch innovative technologische Lösungen zur Verringerung der Ungleichheit.

Mr. Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation and Co-Founder & Former CEO of Microsoft receiving the prestigious Humanitarian Award 2023 from Prof. Achyuta Samanta, Founder of KIIT, KISS & KIMS Bhubaneswar, Odisha, India

An der Preisverleihung nahmen Mitarbeitende und Studierende des KIIT und des KISS sowie Alumni teil. Ein bemerkenswerter Moment der Veranstaltung war die Beteiligung von Bill Gates an einem bedeutungsvollen Gespräch über die Gleichstellung der Geschlechter, das durch die Frage einer KISS-Absolventin ausgelöst wurde.

Prof. Achyuta Samanta, Gründer von KIIT, KISS und KIMS, erklärte: „Die Verleihung des KISS Humanitarian Award an Bill Gates ehrt nicht nur seine außergewöhnlichen Leistungen, sondern erhöht auch das Prestige dieser Auszeichnung. Mit seiner Annahme setzt er einen neuen Maßstab für die humanitäre Arbeit rund um den Globus. Es ist eine große Ehre für uns, Bill Gates in die Reihe unserer Preisträgerinnen und Preisträger aufzunehmen."

In seiner Dankesrede drückte Gates seine tiefe Dankbarkeit für die Anerkennung aus und sprach über die transformative Arbeit von Dr. Samanta und KISS. „Vielen Dank für diese wunderbare Auszeichnung und dafür, dass Sie mich hier willkommen heißen. Eigentlich sollte ich Ihnen zu all dem gratulieren, was Sie erreicht haben", sagte Gates. Er lobte die Vision und das Engagement von Dr. Samanta für die Bereitstellung hochwertiger Bildung für indigene Gemeinschaften und hob die Bedeutung von zivilgesellschaftlichem Engagement und eines Community-orientierten Ansatzes in der Bildung hervor.

Der 2008 von Prof. Achyuta Samanta ins Leben gerufene KISS Humanitarian Award ist die höchste Auszeichnung des KIIT und des KISS, mit der Personen und Organisationen gewürdigt werden, die den Geist der humanitären Arbeit weltweit verkörpern. Der Preis besteht aus einer Schriftrolle und einer vergoldeten Trophäe, die eine wichtige soziale Botschaft überbringt, die bei einer öffentlichen Feier bei KISS vorgetragen wurde. Die vergoldete Trophäe zeigt das goldene Herz eines Philantropen mit den Tugenden Reinheit, Freundlichkeit, Wohlstand und Hoffnung. Es stellt Hände dar, die ein Herz hochheben, das mit Formen strukturiert ist, die an winkende Hände erinnern und symbolisieren, wie ein einzelner Mensch das Leben von Hilfsbedürftigen entscheidend verbessern und die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Zu den bisherigen Empfängern dieser prestigeträchtigen Auszeichnung gehören zahlreiche weltweit führende Persönlichkeiten, Nobelpreisträger und namhafte Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, was die große internationale Anziehungskraft und das Ansehen der Auszeichnung unterstreicht.

Unter anderem waren Minister Counsellor Graham Mayer, US-Botschaft Neu-Delhi, Frank Talluto, politischer Referent Hyderabad, Ananth Sukesh, politischer Berater, US-Botschaft Neu-Delhi und Srimali Kari, politische Spezialistin US-Konsulat Hyderabad anwesend.

Einige der namhaften Preisträger sind Edna Bomo Molewa, ehemalige Premierministerin des Nordwest-Bundesstaates von Südafrika, Ministerin für soziale Gerechtigkeit und Empowerment, Dr. Ham-Kee-Sun, Präsident der Hanseo Universität, ein herausragender Augenarzt aus Südkorea, Anerood Jugnauth, Präsident der Republik Mauritius, Rt. Hon. Lord Justice Nicholas Addison Phillips, Präsident des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs, Lyonchhen Jigmiy Thinley, Premierminister von Bhutan, Albina Du Boisrouvray, Gründerin von FXB International, Schweiz, Seine Heiligkeit Dalai Lama, spirituelles Oberhaupt und Friedensnobelpreisträger 2005, Prof. Muhammad Yunus, Gründer der Grameen Bank, Bangladesch und Friedensnobelpreisträger, Dansa Kourouma, Präsident des Nationalen Übergangsrates von Guinea und Mama Rachel Ruto, die First Lady der Republik Kenia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2350121/KISS_Gates_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1507512/KISS_Logo.jpg