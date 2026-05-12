Bindex tuo osteoporoosin varhaisen tunnistamisen Boots-apteekkeihin Isossa-Britanniassa

Osteoporoosiriski voidaan tunnistaa nyt aikaisemmin kuin koskaan

LONTOO ja KUOPIO, Suomi, 12. toukokuuta 2026 /PRNewswire/ -- Iso-Britannian suurin apteekkiketju Boots on käynnistänyt uuden Private Bone Health Service -pilottipalvelun osteoporoosin varhaiseen tunnistamiseen suomalaisen Bindex-ultraääniteknologian avulla. Bindex-laitteella osteoporoosiriskiä voidaan nyt arvioida nopeasti valituissa Boots-apteekeissa. Yhteistyö lisää tietoisuutta henkilökohtaisesta osteoporoosiriskistä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja kannustaa ennakoiviin toimiin ennen murtumien syntymistä. Samalla se on osa terveydenhuollon laajempaa muutosta, jossa palveluja tuodaan sairaaloista lähemmäs ihmisten arkea.

A Bindex scan is performed on the shinbone and takes less than a minute.

Vähitellen kehittyvä sairaus diagnosoidaan usein liian myöhään – tähän asti

Osteoporoosia kutsutaan usein "hiljaiseksi sairaudeksi", sillä se voi edetä pitkään ilman selviä oireita. Ison-Britannian julkisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n mukaan osteoporoosi heikentää luustoa, tekee luista hauraampia ja lisää murtumariskiä. Usein sairaus todetaan vasta murtuman jälkeen. Royal Osteoporosis Societyn mukaan Isossa-Britanniassa 3,5 miljoonaa ihmistä sairastaa osteoporoosia, ja maassa tapahtuu vuosittain yli 500 000 haurausmurtumaa – noin yksi joka minuutti.

Bootsin ja Bindex®-teknologian kehittäjän Bone Index Finlandin yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa osteoporoosiriskin aikaisempi tunnistaminen tuomalla Bindexin luustoterveysteknologia ihmisten käyttöön tuttujen lähipalvelujen, kuten apteekkien, kautta.

"Liian usein osteoporoosi tunnistetaan vasta murtuman jälkeen. Tämän yhteistyön tavoitteena on muuttaa hoitopolkua tekemällä luustoterveyden arvioinnista helpommin saavutettavaa, skaalautuvaa ja käytännön hoitoympäristöihin soveltuvaa", sanoo Bone Index Finland Ltd:n toimitusjohtaja Janne Karjalainen.

"Kun osteoporoosiriskin arviointi tuodaan lähemmäs paikkoja, joista ihmiset jo hakevat terveysneuvontaa, voimme tukea riskien varhaisempaa tunnistamista, selkeämpiä jatkotoimia ja ennaltaehkäisevämpää hoitoa", Karjalainen jatkaa.

Kannettava ja tarkka laite mahdollistaa osteoporoosin varhaisen tunnistamisen

Bindex® on kannettava ja turvallinen ultraäänilaite, joka mahdollistaa luustoterveyden arvioinnin paikan päällä. Laite auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan henkilöt, jotka voivat hyötyä lisäneuvonnasta, elämäntapatuesta tai kliinisestä jatkoarvioinnista – helposti ja potilaan lähellä.

Bindex®-laite on validoitu useissa kliinisissä tutkimuksissa vertaamalla sitä DXA-menetelmään. Laite on CE-merkitty, MHRA-rekisteröity ja FDA-hyväksytty. Yhtiön mukaan Bindexillä on tehty maailmanlaajuisesti jo yli neljä miljoonaa mittausta. Laitteen käyttöä tukevat kliiniset tutkimukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteistyö osana terveydenhuollon laajempaa muutosta

Yhteistyö kuvastaa terveydenhuollon laajempaa siirtymää kohti ennaltaehkäisyä, lähipalveluja ja digitaalisia terveysratkaisuja. Karjalainen on aiemmin korostanut Bindex®-ultraääniteknologian merkitystä potilaan lähellä tehtävässä osteoporoosin varhaisessa tunnistamisessa ja haurausmurtumien ehkäisyssä. Hänen mukaansa osteoporoosiriskin varhaisempi tunnistaminen ja palvelujen parempi saavutettavuus ovat keskeisiä tekijöitä, jotta ennaltaehkäisy voidaan tuoda osaksi käytännön hoitoympäristöjä.

Karjalainen on myös tuonut esiin, että Bindexin toiminta Isossa-Britanniassa tukee NHS:n keskeisiä tavoitteita: hoidon siirtämistä sairaaloista yhteisöihin sekä painopisteen muuttamista sairauden hoidosta ennaltaehkäisyyn.

"Olemme erinomainen esimerkki siitä, miten tärkeitä palveluja voidaan tuottaa enemmän mutta samalla kustannustehokkaammin ja siten hillitä terveydenhuollon kokonaiskustannuksia", Karjalainen kertoo.

Tietoa Bindex®-teknologiasta

Bindex® on Bone Index Finland Ltd:n kehittämä kannettava pulssikaiku-ultraääniteknologia, jota käytetään osteoporoosin seulontaan ja diagnostiikkaan. Laite mittaa sääriluun kuoriluun paksuutta ja laskee sen perusteella Density Index -arvon. Arvo auttaa tunnistamaan henkilöt, joilla on kohonnut osteoporoosiriski.

