Binggrae nimmt an SIAL Paris 2024 teil, um den europäischen Markt für Melona-Eisriegel zu erschließen

SEOUL, Südkorea, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Binggrae, Südkoreas führendes Lebensmittelunternehmen, präsentiert sein authentisches Produkt Melona bei der SIAL Paris 2024, um in den europäischen Markt zu expandieren.

Binggrae ist bekannt für seine vielfältige Produktpalette mit der meistverkauften Milch mit Bananengeschmack, dem ersten löffelbaren Joghurt Koreas – Yoplait, der im Rahmen einer technischen Partnerschaft mit Sodima eingeführt wurde – und dem kultigen Melona Eisriegel. Seit seiner Gründung im Jahr 1967 ist Binggrae in Korea zu einem festen Begriff geworden.

Melona products available in Europe

Vom 19. bis 23. Oktober wird Binggrae auf der SIAL Paris 2024 vertreten sein und dort einen Werbestand einrichten, um seine Marke und seine beliebten Produkte den weltweiten Branchenvertretern und Verbrauchern vorzustellen.

Im letzten Jahr startete Binggrae den Export von Melona nach Europa, einschließlich Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Seit Mai ist Melona bei Albert Heijn erhältlich, einer großen Einzelhandelskette in den Niederlanden. Melona erzielt hohe Absatzzahlen in asiatischen Handelsketten in Europa, wie Tang Frères in Frankreich, Go Asia in Deutschland, Amazing Oriental in den Niederlanden und Oseyo in Großbritannien. Der Verkauf von Melona in Europa hat sich in der ersten Hälfte dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr verdreifacht.

Binggrae begann 1995 mit dem Export von Melona für die koreanische Gemeinde auf Hawaii. Um seine Präsenz in den USA auszubauen, gründete das Unternehmen 2016 eine lokale Niederlassung in San Francisco und verstärkte seine Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Heute ist Melona in großen Einzelhandelsgeschäften wie Costco und anderen Supermärkten zu finden und macht 70 % des US-amerikanischen Umsatzes mit koreanischen Eisriegeln aus. Später gründete Binggrae Tochtergesellschaften in China und Vietnam. Heute werden seine Produkte in den führenden Märkten dieser Länder verkauft.

Melona verbucht starke Absatzzahlen in Nordamerika und Südostasien, einschließlich der Philippinen und Vietnam, und wird inzwischen in mehr als 30 Länder exportiert. Binggrae passt die Geschmacksrichtungen von Melona an die lokalen Geschmäcker und Vorlieben an und bietet Sorten wie Mango und Kokosnuss an.

Koreas repräsentativer Eisriegel Melona wächst international weiter. „Wir streben weiterhin an, Melona als globale Marke zu etablieren, die weltweit beliebt ist", so ein Vertreter des Unternehmens.

Für die Zukunft plant Binggrae, seine Eisriegel-Produktpalette in Europa zu erweitern, um sein Wachstum in der Region zu beschleunigen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2527679/1.jpg