Binggrae participe au SIAL Paris 2024 afin de cibler le marché européen pour ses barres glacées « Melona ».

SÉOUL, Corée du Sud, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Binggrae, la plus grande entreprise alimentaire de Corée du Sud, expose son authentique Melona au SIAL Paris 2024 afin de cibler le marché européen.

Binggrae est réputée pour la diversité de sa gamme de produits, notamment le best-seller « Banana Flavored Milk » (lait aromatisé à la banane), Yoplait - le premier yaourt à la cuillère de Corée, lancé grâce à un partenariat technique avec Sodima - et l'emblématique barre glacée Melona. Depuis sa création en 1967, Binggrae est devenu un nom familier en Corée.

Melona products available in Europe

Du 19 au 23 octobre, Binggrae participera au SIAL Paris 2024, en installant un stand promotionnel pour présenter sa marque et ses produits populaires aux acteurs de l'industrie mondiale et aux consommateurs.

L'année dernière, Binggrae a commencé à exporter Melona en Europe, notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Depuis le mois de mai, Melona est référencée chez Albert Heijn, une grande chaîne de magasins aux Pays-Bas. Melona a enregistré des taux de vente élevés dans les chaînes de supermarchés asiatiques en Europe, telles que Tang Frères en France, Go Asia en Allemagne, Amazing Oriental aux Pays-Bas et Oseyo au Royaume-Uni. Les ventes de Melona en Europe au cours du premier semestre de cette année ont triplé par rapport à l'année dernière.

Binggrae a commencé à exporter Melona en 1995, ciblant la communauté coréenne d'Hawaï. Afin d'étendre sa présence aux États-Unis, l'entreprise a créé une filiale locale à San Francisco en 2016, renforçant ainsi ses efforts de vente et de marketing. Aujourd'hui, on trouve Melona dans des grandes surfaces telles que Costco et d'autres supermarchés, ce qui représente 70 % des ventes américaines de barres glacées coréennes. Binggrae a ensuite créé des filiales en Chine et au Viêt Nam, et ses produits sont désormais vendus sur les marchés grand public de ces pays.

Melona bénéficie de ventes importantes en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines et au Viêt Nam, et est aujourd'hui exportée dans plus de 30 pays. Binggrae adapte les saveurs de Melona aux goûts et aux préférences locales, en proposant des variétés telles que la mangue et la noix de coco.

La barre glacée représentative de la Corée, Melona, continue de se développer à l'échelle internationale. Nous ferons tout notre possible pour en faire une marque globale appréciée dans le monde entier, a déclaré un responsable de la société.

À l'avenir, Binggrae prévoit d'élargir sa gamme de barres glacées en Europe afin d'accélérer sa croissance dans la région.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527679/1.jpg