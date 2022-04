BIO KOREA, Asiens größte Bio-Gesundheitsmesse, wird im Mai 2022 eröffnet

Im Jahr 2021 sah sich der internationale Kongress mit der Herausforderung konfrontiert, inmitten der Pandemie eine Online-Offline-Hybrid-Veranstaltung zu organisieren, doch trotz aller Widrigkeiten konnte er seinen Ruf als Koreas führende internationale Bio-Gesundheitsmesse festigen und 7.000 Teilnehmer von 800 Unternehmen und Organisationen aus 69 Ländern anlocken. Mit großen Hoffnungen für die Post-Covid-Ära im Jahr 2022 steht der diesjährige Kongress unter dem Motto „Beyond the Pandemic, into the Next Wave." Die Programme konzentrieren sich auf Unternehmen der Bio-Gesundheitsbranche, z. B. Post-Covid, digitale Gesundheitsfürsorge und modernste therapeutische Technologien.