BIO KOREA, le plus grand congrès d'Asie consacré à la biosanté, ouvrira ses portes en mai 2022

En 2021, dans le contexte de la pandémie, le congrès international a dû relever le défi d'organiser un événement hybride en ligne et hors ligne. Contre toute attente, l'événement a renforcé sa réputation en tant que principal congrès international de biosanté en Corée, attirant 7 000 participants de 800 entreprises et organisations réparties dans 69 pays. Avec de grands espoirs pour l'ère post-COVID en 2022, le congrès de cette année est organisé sous le thème « Beyond the Pandemic, into the Next Wave » (Au-delà de la pandémie, se préparer à la prochaine vague). Les programmes de l'événement se concentrent sur les entreprises du secteur de la biosanté, abordant des thèmes comme l'ère post-COVID, les soins de santé numériques et les technologies thérapeutiques de pointe.

Réunissant certains des esprits les plus brillants au monde, des investisseurs, des dirigeants, des experts en commerce et des chercheurs, BIO KOREA 2022 offrira aux visiteurs de nombreuses occasions commerciales et possibilités de partenariat mondial par le biais de ses forums d'affaires, ses expositions, ses conférences et son salon de l'investissement.

L'exposition présentera les technologies et les produits de pointe du domaine de la santé, ainsi qu'une série de démonstrations. Des pavillons nationaux, organisés par des entreprises et des institutions de l'industrie de la santé ainsi que par de nombreuses ambassades, abriteront les expositions de sociétés de premier rang. Une section particulièrement remarquable de l'exposition est la Metaverse Zone, où les exposants feront la démonstration de technologies futures parmi les plus impressionnantes. Les visiteurs auront l'occasion de voir l'avenir de l'industrie mondiale de la biosanté et de découvrir en personne les dernières technologies.

Un autre programme clé du congrès, le forum d'affaires, proposera deux activités clés : Partnering et BIO LIVE. Conçu pour cerner des occasions de partenariat et pour promouvoir les technologies et les produits, le forum donne aux participants la possibilité de prendre part à des réunions individuelles afin d'établir des liens et de discuter de coopération en matière d'affaires et de recherche. Le Partnering Center, qui a ouvert ses portes le 2 mars sur le site officiel de BIO KOREA 2022 (www.biokorea.org), est destiné aux entreprises de métavers, aux exposants d'ingrédients de vaccins et de technologies de diagnostic qui attirent l'attention en Corée, aux startups prometteuses, aux laboratoires d'essais cliniques, aux sociétés pharmaceutiques et aux établissements de recherche qui sont à la recherche de partenaires commerciaux. Face à une demande croissante aux quatre coins du globe, l'organisateur du congrès prévoit rendre le Partnering Center accessible en ligne et hors ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de maximiser les opportunités de partenariat mondial. BIO LIVE est une activité de réseautage qui vise à établir des connexions bidirectionnelles entre les participants en ligne et hors ligne à des fins de relations publiques et de jumelage d'entreprises.

La conférence, qui proposera des séminaires sur des thèmes comme les licences de technologie, la propriété intellectuelle biologique, les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques, sera animée par des chercheurs et des experts de renommée internationale qui partageront leurs idées et discuteront des dernières avancées technologiques. Parmi les sujets clés qui seront abordés, citons les vaccins, les immunothérapies contre le cancer, le microbiome, la maladie d'Alzheimer et la médecine régénératrice. Les séances seront réparties selon des thèmes majeurs comme la santé numérique et les affaires technologiques, de sorte que les participants puissent se tenir informés des dernières avancées et des meilleures pratiques et discuter des perspectives d'avenir de la biosanté.

Le salon de l'investissement servira de tremplin et aidera les sociétés pharmaceutiques, biologiques et de soins de santé à pénétrer les marchés mondiaux. L'événement leur donnera l'occasion de présenter leurs pipelines de développement de médicaments, leurs technologies de pointe, leurs visions et leurs stratégies.

BIO KOREA participe au développement de l'industrie coréenne de la biosanté. Cette année, l'événement international est en passe de consolider sa position en tant que principal congrès de biosanté de la Corée en offrant aux participants une plateforme destinée à partager des informations sur le marché mondial de la biosanté et à échanger des technologies futures novatrices en vue de prendre les devants du marché mondial.

Pour en savoir plus sur Bio Korea 2022, veuillez consulter notre site Web https://www.biokorea.org/index.asp?pLn=Eng ou visionner la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=4oVP6waOc7Y

