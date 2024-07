Bio-Logical lève 1,3 million de dollars pour accroître l'élimination du carbone et renforcer la résilience climatique des petits exploitants agricoles kenyans

NAIROBI, Kenya, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La société Climate Tech Bio-Logical, une société leader dans l'élimination du carbone par le biochar basée au Kenya, a obtenu un financement de 1,3 million de dollars. Cet investissement permettra d'agrandir l'usine de biochar du Mont Kenya afin de répondre à la demande croissante d'élimination du carbone et de soutenir la résilience climatique des petits exploitants agricoles kenyans.

Bio-Logical Mt Kenya Site

Ce financement permettra à Bio-Logical d'augmenter sa capacité d'élimination du carbone et de production d'engrais pour devenir l'un des plus grands producteurs de biochar au monde, ce qui améliorera le rendement des cultures et la résistance au climat pour des milliers de petits exploitants agricoles.

"Les petits exploitants agricoles, qui comptent parmi les populations les plus touchées par le changement climatique, souffrent actuellement d'une crise climatique dans laquelle ils n'ont joué aucun rôle. Chez Bio-Logical, nous utilisons les absorptions de carbone non seulement pour séquestrer le carbone, mais aussi pour développer des engrais régénérateurs de sol abordables qui augmentent les rendements et améliorent la résilience climatique des petits exploitants agricoles dans tout le Kenya". Philip Hunter, co-directeur général.

Le tour de table a été mené par un groupe de grandes fortunes et d'autres investisseurs, dont CrossBoundary, Redshaw Advisors et des investisseurs existants, le Steyn Group. Cet investissement s'inscrit dans l'objectif de Bio-Logical d'augmenter sa capacité d'élimination du carbone à 100 000 tonnes de CO2 par an au cours des 18 prochains mois, en prévoyant d'établir trois sites supplémentaires au Kenya.

"Redshaw Advisors est ravi de participer à la dernière levée de fonds de Bio-logical, qui l'aidera à créer des crédits d'élimination du carbone de haute intégrité tout en ayant un impact positif sur les agriculteurs qui ont besoin d'aide pour résister au changement climatique. Cela complète naturellement notre travail de soutien aux entreprises qui veulent agir positivement sur le changement climatique, avec des projets de grande qualité et dans les pays qui ont le plus besoin d'aide pour la décarbonisation". Louis Redshaw, PDG de Redshaw Advisors.

Après avoir annoncé son accord avec Microsoft en 2023, qui est le plus grand achat unique d'élimination du carbone du biochar d'un projet africain Biochar, Bio-Logical prévoit d'augmenter sa capacité d'élimination annuelle à 100 000 tonnes de CO2 au cours des 18 prochains mois.

"Ce tour de table jouera un rôle essentiel dans la mise à l'échelle de notre installation de Mt.Kenya et dans l'élaboration d'un plan d'action tonnes pour le déploiement de trois nouveaux sites au Kenya au cours des 18 prochains mois" Rory Buckworth, Co-CEO.

