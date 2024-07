Bio-Logical sammelt $1,3 Mio. für den Ausbau des Kohlenstoffabbaus und die Stärkung der Klimaresistenz kenianischer Kleinbauern

NAIROBI, Kenia, 16. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das Climate-Tech-Unternehmen Bio-Logical, ein führendes Unternehmen für die Entfernung von Kohlenstoff aus Biokohle mit Sitz in Kenia, sicherte sich eine Finanzierung in Höhe von 1,3 Millionen Dollar. Mit dieser Investition wird die Biokohleanlage in Mt. Kenya erweitert, um die steigende Nachfrage nach Kohlenstoffabbau zu befriedigen und die Klimaresistenz der kenianischen Kleinbauern zu unterstützen.

Bio-Logical Mt Kenya Site

Die Finanzierung wird es Bio-Logical ermöglichen, seine Produktionskapazitäten für Kohlenstoffabbau und Düngemittel zu erhöhen, um zu einem der größten Biokohleproduzenten der Welt zu werden, der die Ernteerträge und die Klimaresistenz von Tausenden von Kleinbauern verbessert.

"Kleinbauern, die zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Menschen auf der Erde gehören, leiden derzeit unter einer Klimakrise, an der sie keinen Anteil haben. Bei Bio-Logical nutzen wir den Kohlenstoffabbau, um nicht nur Kohlenstoff zu binden, sondern auch erschwinglichen, bodenregenerierenden Dünger zu entwickeln, der die Erträge steigert und die Klimaresistenz von Kleinbauern in Kenia verbessert. Philip Hunter, Ko-Geschäftsführer.

Die Finanzierungsrunde wurde von einer Gruppe von vermögenden Privatpersonen und anderen Investoren angeführt, darunter CrossBoundary, Redshaw Advisors und die bestehenden Investoren Steyn Group. Diese Investition unterstützt das Ziel von Bio-Logical, seine Kapazität zur Kohlenstoffentfernung in den nächsten 18 Monaten auf 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr zu erhöhen, und sieht die Errichtung von drei weiteren Standorten in Kenia vor.

"Redshaw Advisors freut sich über die Beteiligung an der jüngsten Spendensammlung von Bio-logical, die dem Unternehmen dabei helfen wird, Emissionsgutschriften mit hoher Integrität zu erzeugen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf Landwirte zu haben, die Unterstützung bei der Klimaresilienz benötigen. Dies ergänzt natürlich unsere Arbeit zur Unterstützung von Unternehmen, die etwas für den Klimawandel tun wollen, mit hochwertigen Projekten und in Ländern, die am meisten Unterstützung bei der Dekarbonisierung benötigen." Louis Redshaw, CEO von Redshaw Advisors.

Nach der Bekanntgabe des Vertrags mit Microsoft im Jahr 2023, der den größten Einzelkauf von Biokohle zur Kohlenstoffentfernung aus einem afrikanischen Biokohleprojekt darstellt, plant Bio-Logical, seine jährliche Entfernungskapazität in den nächsten 18 Monaten auf 100.000 Tonnen CO2 zu erhöhen.

"Diese Finanzierungsrunde wird eine entscheidende Rolle bei der Vergrößerung unserer Mt.Kenya-Anlage spielen und eine Tonnen Blaupause für die Skalierung erstellen, wenn wir in den nächsten 18 Monaten drei neue Standorte in ganz Kenia einrichten" Rory Buckworth, Co-CEO.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bio-logical/

Website: https://www.bio-logical.green/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460307/Bio_Logical_Mt_Kenya_Site.jpg