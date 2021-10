BioAgilytix annonce un nouveau partenariat avec CTI

« Notre accord de partenariat avec CTI consolide davantage notre relation déjà exceptionnelle, car nous avons déjà travaillé ensemble pour soutenir leurs clients et aider à apporter des traitements aux patients plus rapidement », a déclaré Jim Datin, président et chef de la direction de BioAgilytix. « Non seulement leurs clients bénéficieront désormais de délais d'étude accélérés grâce à leur accès à nos équipes de scientifiques et à une capacité de laboratoire supplémentaire, mais nous pouvons également étendre de nombreuses offres de CTI à notre clientèle. »

« Les deux dernières années ont démontré ce qui peut être réalisé lorsque les membres de la communauté médicale et de la recherche combinent leur expertise », a déclaré Timothy J. Schroeder, PDG et président de CTI. « Notre équipe et nos commanditaires travaillent dans le développement de thérapies cellulaires et géniques et d'autres programmes complexes avec la promesse de traiter - et même de guérir - des maladies dévastatrices. CTI est à l'avant-garde de la médecine personnalisée depuis des décennies, et nous sommes impatients d'étendre les services complexes de tests spécialisés et de développement de tests de BioAgilytix à nos sponsors afin de soutenir davantage les progrès médicaux qui changent la vie. »

À propos de BioAgilytix

BioAgilytix est une organisation mondiale de recherche sous contrat de premier plan axée sur le soutien aux partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques dans toutes les phases du développement de médicaments. Avec des emplacements de laboratoire dans le Research Triangle Park de Caroline du Nord ; Cambridge, Massachusetts ; San Diego, Californie ; et Hambourg, en Allemagne, BioAgilytix fournit des services de pharmacocinétique, d'immunogénicité, de biomarqueurs et de tests cellulaires soutenant le développement et les tests de libération de produits thérapeutiques dans un certain nombre d'industries et d'états pathologiques.

BioAgilytix offre le développement, la validation et l'analyse d'échantillons dans le cadre de tests non BPL, BPL et BPC, ainsi que des tests de contrôle de la qualité BPF (c.-à-d. tests de libération du produit, tests de stabilité, etc.) BioAgilytix offre également des services de tests de diagnostic dans son laboratoire de Boston certifié CLIA et accrédité CAP.

L'équipe de BioAgilytix, composée de scientifiques et de professionnels de l'assurance qualité très expérimentés, garantit une science de haute qualité, l'intégrité des données et la conformité réglementaire à travers toutes les phases du développement clinique. BioAgilytix est le partenaire de confiance de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Pour plus d'informations, visitez le sitewww.bioagilytix.com.

À propos de CTI

CTI Clinical Trial and Consulting Services est un organisme mondial privé de recherche sous contrat (CRO) offrant une gamme complète d'essais cliniques et de services de conseil tout au long du cycle de vie du développement, du concept à la commercialisation. L'approche thérapeutique ciblée de CTI fournit aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux une expertise clinique et pathologique dans les domaines des maladies rares, de la médecine régénérative/thérapie génique, de l'immunologie, de la transplantation, de la néphrologie, de l'hématologie/oncologie, de la neurologie, des maladies infectieuses, de l'hépatologie, des populations cardiopulmonaires et pédiatriques. CTI fait actuellement partie de plus de 30 projets actifs de traitement et de prévention de la COVID-19. CTI offre également un site de recherche clinique multi-spécialités entièrement intégré, ainsi que des services de laboratoire mondiaux complets. Maintenant dans sa troisième décennie, il est l'un des 20 plus grands CRO au monde avec des associés dans plus de 60 pays sur six continents. CTI a son siège social dans la région du Grand Cincinnati, dans l'Ohio, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, dans la région MEA et en Asie-Pacifique. CTI a pour passion d'aider à la réussite des thérapies qui changent la vie dans les populations de patients atteints de maladies chroniques et graves et de faire progresser la médecine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ctifacts.com.

