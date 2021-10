BioAgilytix kündigt neue Partnerschaft mit CTI an

„Unsere Partnerschaftsvereinbarung mit CTI festigt unsere bereits hervorragenden Beziehungen, da wir bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um ihre Kunden zu unterstützen und dazu beizutragen, dass Therapeutika schneller zu den Patienten gelangen", sagte Jim Datin, Präsident und CEO von BioAgilytix. „Ihre Kunden profitieren nun nicht nur von kürzeren Studienvorlaufzeiten durch den Zugang zu unseren Wissenschaftlerteams und zusätzlichen Laborkapazitäten, sondern wir können nun auch viele Angebote von CTI auf unseren Kundenstamm ausweiten."

„Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, was erreicht werden kann, wenn Mitglieder der medizinischen und der Forschungsgemeinschaft ihr Fachwissen bündeln", bemerkte Timothy J. Schroeder, CEO und Chairman der CTI. „Unser Team und unsere Sponsoren arbeiten an Zell- und Gentherapien und anderen komplexen Programmen mit dem Versprechen, verheerende Krankheiten zu behandeln - und sogar zu heilen. CTI steht seit Jahrzehnten an der Spitze der personalisierten Medizin, und wir freuen uns darauf, die komplexen spezialisierten Test- und Assay-Entwicklungsdienstleistungen von BioAgilytix auf unsere Sponsoren auszuweiten, um lebensverändernde medizinische Fortschritte weiter zu unterstützen."

Informationen zu BioAgilytix

BioAgilytix ist ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut, das sich auf die Unterstützung von Pharma- und Biotech-Partnern in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung konzentriert. Mit Laborstandorten im Research Triangle Park in North Carolina, in Cambridge (Massachusetts), in San Diego (Kalifornien) und in Hamburg (Deutschland) bietet BioAgilytix PK-, Immunogenitäts-, Biomarker- und zellbasierte Assay-Dienstleistungen an, die die Entwicklung und Freigabetests von Therapeutika in einer Reihe von Branchen und Krankheitszuständen unterstützen.

BioAgilytix bietet Assay-Entwicklung, Validierung und Probenanalyse unter Nicht-GLP, GLP und GCP sowie GMP-Qualitätskontrolltests (d. h. Produktfreigabetests, Stabilitätstests usw.) BioAgilytix bietet auch diagnostische Testdienste in seinem CLIA-zertifizierten und CAP-akkreditierten Labor in Boston an.

Das Team von BioAgilytix besteht aus erfahrenen Wissenschaftlern und Qualitätssicherungsexperten, die in allen Phasen der klinischen Entwicklung eine hohe wissenschaftliche Qualität, Datenintegrität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. BioAgilytix ist ein vertrauensvoller Partner für viele globale Top-Pharma- und Biotech-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bioagilytix.com.

Informationen zur CTI

CTI Clinical Trial and Consulting Services ist ein weltweit tätiges, privates Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization - CRO), das ein komplettes Spektrum an klinischen Studien und Beratungsdienstleistungen über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg anbietet, vom Konzept bis zur Vermarktung. Der fokussierte therapeutische Ansatz von CTI bietet Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen klinisches und krankheitsbezogenes Fachwissen in den Bereichen seltene Krankheiten, regenerative Medizin/Gentherapie, Immunologie, Transplantation, Nephrologie, Hämatologie/Onkologie, Neurologie, Infektionskrankheiten, Hepatologie, kardiopulmonale und pädiatrische Bevölkerungsgruppen. CTI ist derzeit an mehr als 30 aktiven Covid-19-Projekten zur Behandlung und Prävention beteiligt. CTI bietet auch einen voll integrierten Standort für klinische Forschung mit mehreren Fachgebieten sowie umfassende globale Labordienstleistungen. Heute, im dritten Jahrzehnt seines Bestehens, gehört es zu den 20 größten CROs der Welt und ist in mehr als 60 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. CTI hat seinen Hauptsitz im Großraum Cincinnati, Ohio, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, MEA und Asien-Pazifik. CTI setzt sich leidenschaftlich dafür ein, dass lebensverändernde Therapien bei chronisch und kritisch kranken Patienten erfolgreich sind und die Medizin voranbringen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ctifacts.com.

