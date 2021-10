Biobeat élargit l'accès des consommateurs à son appareil de mesure de la pression artérielle ambulatoire sans brassard et portable pendant 24 heures

Le premier tensiomètre sans brassard au monde est désormais disponible pour les consommateurs

PETAH TIKVA, Israël, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Biobeat un leader mondial des solutions portables de suivi à distance des patients pour le continuum des soins de santé, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rendu son nouveau dispositif portable et ambulatoire de surveillance de la pression artérielle au niveau de la poitrine accessible aux consommateurs. Lancé en mai 2021 à l'intention des fournisseurs, ce dispositif destiné aux consommateurs peut désormais être acheté sur le site Web de Biobeat.

Le moniteur thoracique jetable Biobeat permet au patient de l'installer lui-même de manière simple et intuitive, sans l'aide d'un clinicien ou d'un technicien, et peut être utilisé au domicile du patient. L'appareil mesure la pression artérielle systolique et diastolique, ainsi que la fréquence du pouls, la pression artérielle moyenne, le débit cardiaque et la résistance vasculaire systémique. Le rapport final est accessible à l'aide d'une application désignée et comprend un rapport complet et facile à comprendre sur la pression artérielle, codée par des codes couleur ressemblant à ceux des feux de signalisation, qui détaille l'état de santé de la personne. Il est conseillé à la personne de partager les résultats avec un médecin, qui décidera si d'autres mesures sont nécessaires.

« Notre nouvelle solution 24BP axée sur le consommateur marque un moment charnière dans la personnalisation et la démocratisation des soins de santé », a déclaré Arik Ben Ishay, PDG de Biobeat. « Les personnes peuvent désormais bénéficier de l'utilisation de la large gamme de signes vitaux mesurés par leur appareil Biobeat personnel et recevoir une vision instantanée et précise en temps réel de leur propre santé cardiaque, ce qui les place dans le siège du conducteur de leur parcours de soins. »

La mesure de la pression artérielle (PA) s'étant révélée cruciale pour la détection précoce et la prévention des troubles cliniques, 24BP peut servir d'indicateur décisif de la santé des patients, en suivant les données cardiovasculaires en situation réelle, en dehors du cabinet du médecin, afin de fournir une vision précise, holistique et impartiale de leur santé.

La solution Biobeat 24BP est actuellement la seule application cardiovasculaire non invasive complète sans brassard au monde. Outre le fait qu'elle préserve le confort du patient tout en lui permettant de poursuivre son mode de vie quotidien sans interruption, cette solution révolutionne le flux logistique du test MAPA, puisque chaque moniteur jetable est livré directement au domicile du patient par courrier.

Biobeat fournit une plateforme complète de surveillance à distance des patients, alimentée par l'IA, conçue pour élever le niveau des soins dans les environnements de santé à court et à long terme. Le moniteur de poitrine jetable à court terme et le moniteur de poignet à long terme de Biobeat fournissent des relevés fréquents et précis de 13 paramètres de santé, notamment la pression artérielle sans brassard, le pouls, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène du sang, le volume systolique, le débit cardiaque, l'électrocardiogramme à une dérivation (uniquement pour le moniteur de poitrine) et plus encore. Les données agrégées sur la santé des patients sont consultées par le personnel médical via la plateforme de gestion des patients basée sur le cloud, sécurisée et conforme aux normes HIPAA et GDPR de Biobeat, qui utilise un système automatisé de score d'alerte précoce (EWS) en temps réel qui intègre des algorithmes avancés basés sur l'IA pour fournir des alertes sur l'état de santé du patient et sa détérioration potentielle. Les dispositifs portables de Biobeat sont les premiers dispositifs à être homologués par la FDA pour la pression artérielle non invasive par PPG sans brassard et sont également entièrement certifiés conformes au marquage CE. Fondée en 2016, Biobeat a son siège social à Petah Tikva, en Israël.

