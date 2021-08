BioCheck Inc adquire a DRG International Inc, uma empresa líder de DIV

SUL DE SÃO FRANCISCO, Califórnia, 18 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A BioCheck, Inc. anunciou que adquiriu a DRG International, fabricante líder de ELISAs para diagnóstico clínico e pesquisa com distribuidores em mais de 110 países. A DRG também é o fabricante do DRG:HYBRiD-XL®, um analisador totalmente automatizado para imunoensaios e química clínica. A DRG International, Inc. opera em conformidade com a norma do sistema de qualidade CFR 820 da FDA 21, bem como com a ISO 13485:2016 e o MDSAP (programa de auditoria única em produtos para a saúde) da TÜV Rheinland.

Roy Paxton Yih, CEO da BioCheck, Inc. afirmou: "O DRG:HYBRiD-XL ® e a nova plataforma quimiluminescente automatizada (ACL-platform) da BioCheck nos permitirão acelerar a disponibilidade de testes diagnósticos clínicos e de pesquisa avançados otimizados, confiáveis e precisos nos distúrbios neurológicos e outras doenças. Aproveitando os recursos de desenvolvimento de ensaio da BioCheck com centro de desenvolvimento da DRG, as empresas combinadas estão bem posicionadas para ampliar rapidamente a disponibilidade de testes atuais e desenvolver novos testes de DIV para várias doenças no futuro para mais de 110 países em todo o mundo."

Notícias do mercado global de diagnóstico DIV fornecidas pela "Research and Markets Publication" de 8 de junho de 2021

"Com valor estimado de mais de 72,02 bilhões de dólares em 2019, o mercado global de diagnósticos in vitro (DIV) deverá prosperar a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,1% e avaliado em mais de 112,05 bilhões de dólares em relação ao ano projetado de 2020 a 2030.

"O diagnóstico in vitro está ganhando popularidade significativa no setor de saúde devido à sua eficácia no diagnóstico de várias quadros clínicos, como doenças infecciosas, distúrbios cardíacos, câncer e distúrbios nefrológicos.

O aumento no número de testes de diagnóstico in vitro em todo o mundo devido ao aumento da incidência de doenças infecciosas e crônicas está impulsionando o crescimento do mercado de DIV. Além disso, o aumento da população geriátrica, que é vulnerável a doenças imunológicas, tem impulsionado o crescimento do mercado em todo o mundo."

Yih também acrescentou: "Estamos ansiosos para receber os membros altamente talentosos da equipe da DRG que agregam recursos adicionais de P&D e capacidade de fabricação para a BioCheck, ajudando a melhorar ainda mais nosso negócio de DIV clínico e de pesquisa."

Sobre a BioCheck, Inc.

Desde 1997, a BioCheck, Inc. tem se envolvido no desenvolvimento e fabricação de kits de teste de diagnóstico in vitro de alta qualidade para os mercados mundiais de pesquisa biomédica, farmacêutica e científica sob os padrões cGMP e ISO 13485. A BioCheck está comercializando a plataforma quimiluminescente automatizada (ACL-Platform) e os kits de teste de citocinas, metabólicos e cardiovasculares associados à Covid-19 para permitir o diagnóstico conveniente, instantâneo e preciso de marcadores de doenças com um instrumento de bancada. A BioCheck é financiada por investidores experientes em biotecnologia Emerging Technology Partners. www.biocheckinc.com

