BioCheck Inc. acquiert DRG International Inc., une société leader dans le domaine des DIV

L'accord transformateur accroît considérablement le développement, la fabrication et le canal de vente de DIV pour les nouvelles plates-formes d'immuno-essais de chimiluminescence et ELISA

SUD DE SAN FRANCISCO, Californie, 19 août 2021 /PRNewswire/ -- BioCheck, Inc. a annoncé qu'elle avait acquis DRG International, un fabricant de premier plan de diagnostic clinique et de recherche ELISA, avec des distributeurs dans plus de 110 pays. DRG est également le fabricant du DRG:HYBRiD-XL®, un analyseur entièrement automatisé pour les immuno-essais et la chimie clinique. DRG International, Inc. fonctionne conformément à la réglementation du système de qualité FDA 21 CFR 820 ainsi qu'à la norme ISO 13485:2016 et au MDSAP (Medical Device Single Audit Program) de TÜV Rheinland.

Roy Paxton Yih, PDG de BioCheck, Inc., a déclaré : « Le DRG:HYBRiD-XL® et la nouvelle plate-forme chimiluminescente automatisée de BioCheck (plate-forme ACL) nous permettront d'accélérer la disponibilité de tests de diagnostic clinique et de recherche avancés optimisés, fiables et précis dans le domaine des troubles neurologiques et d'autres maladies. En tirant parti des capacités de développement de tests de BioCheck avec le centre de développement de DRG, les sociétés combinées sont bien placées pour augmenter rapidement la disponibilité des tests actuels et développer de nouveaux tests DIV pour plusieurs maladies à l'avenir, dans plus de 110 pays. »

Informations du marché mondial du diagnostic IVD fournies par « Research and Markets Publication » le 8 juin 2021

« D'une valeur estimée à plus de 72,02 milliards de dollars en 2019, le marché mondial du diagnostic in vitro (DIV) devrait prospérer à un TCAC de 4,1 % et être évalué à plus de 112,05 milliards de dollars au cours de l'année de prévision 2020-2030.

« Le diagnostic in vitro connaît une popularité importante dans le secteur des soins de santé en raison de son efficacité à diagnostiquer de nombreuses conditions médicales telles que les maladies infectieuses, les troubles cardiaques, le cancer et les troubles néphrologiques.

L'augmentation du nombre de tests de diagnostic in vitro dans le monde en raison de l'incidence accrue des maladies infectieuses et chroniques stimule la croissance du marché du diagnostic in vitro. En outre, l'augmentation de la population gériatrique, qui est vulnérable aux troubles immunologiques, a poussé la croissance du marché au niveau mondial. »

Yih a également ajouté : « Nous sommes impatients d'accueillir les membres très talentueux de l'équipe de DRG qui apportent des capacités de R&D supplémentaires et une force de fabrication à BioCheck, contribuant ainsi à élever davantage notre activité de DIV clinique et de recherche. »

À propos de BioCheck, Inc.

Depuis 1997, BioCheck, Inc. se consacre au développement et à la fabrication de kits de tests de diagnostic in vitro de haute qualité pour les marchés mondiaux du biomédical, de la pharmacie et de la recherche scientifique, conformément aux normes cGMP et ISO 13485. BioCheck commercialise la plate-forme chimiluminescente automatisée (ACL-Platform) et les kits de tests associés Covid-19 et autres cytokines, métaboliques et cardiovasculaires pour permettre un diagnostic pratique, instantané et précis des marqueurs de maladies avec un instrument de paillasse. BioCheck est financé par des investisseurs chevronnés en biotechnologie, Emerging Technology Partners. www.biocheckinc.com

