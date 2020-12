Biocytogen entre dans un accord de licence RenLite™/RenLite™ avec Xencor

Xencor utilisera la plate-forme pour souris à anticorps entièrement humains RenLite™ pour découvrir de nouveaux médicaments à base d'anticorps

WAKEFIELD, Massachusetts et PÉKIN, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Beijing Biocytogen Co., Ltd., Biocytogen Boston Corp (collectivement appelés « Biocytogen ») ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord avec Xencor, Inc. pour l'octroi d'une licence d'utilisation de la plate-forme pour souris RenLite™/RenMab™, entièrement dédiée aux anticorps humains, afin d'améliorer la recherche de Xencor sur la découverte de médicaments à base d'anticorps monoclonaux.

La principale plate-forme de génération d'anticorps entièrement humains

La souris RenMab™ a été développée en utilisant la technique unique d'ingénierie chromosomique de Biocytogen. Dans ce modèle, les gènes Ig qui codent les domaines variables des chaînes lourdes et légères κ des anticorps sont entièrement remplacés par les gènes Ig humains correspondants. La souris RenLite™ est un modèle génétiquement modifié avec une humanisation complète dans la région variable des chaînes lourdes, tout en maintenant une seule chaîne légère humaine. Ces modèles peuvent être utilisés pour générer et filtrer rapidement des résultats d'anticorps entièrement humains et ainsi identifier des candidats thérapeutiques ayant de grandes affinités, spécificités et diversités, plus efficacement qu'en utilisant d'autres plates-formes technologiques disponibles.

Xencor est une société biopharmaceutique en phase clinique de premier plan qui développe des anticorps monoclonaux artificiels pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. Xencor et Biocytogen ont collaboré à des études pharmacologiques précliniques, et Xencor est allé de l'avant avec le nouvel accord de licence après que Biocytogen ait publié les données de validation solides de RenLite™.

« Nous sommes très heureux de commencer cette collaboration », a déclaré le Dr John Desjarlais, le directeur de la sécurité chez Xencor. « Nous prévoyons que les plates-formes RenMab et RenLite étendront notre découverte d'anticorps bispécifiques et nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de Biocytogen. »

L'accord, conclu le 27 octobre, comprend des licences pour les plates-formes pour souris RenMab™ et RenLite™ et le soutien continu de Biocytogen aux efforts de développement de médicaments de Xencor pour aider à répondre à la demande mondiale croissante de thérapies biologiques efficaces.

« Nous sommes ravis que Xencor ait sélectionné les souris de Biocytogen RenMab™/RenLite™ pour leur développement de nouveaux anticorps entièrement humains », a déclaré YueLei Shen, fondateur et PDG de Biocytogen. « Nous sommes très confiants que la combinaison de notre modèle de souris entièrement humanisée et de l'expertise éprouvée de Xencor en matière de découverte et de développement de médicaments constituera la collaboration idéale pour la découverte d'anticorps cliniquement pertinents par Xencor. »

Les plates-formes d'anticorps RenMab™ et RenLite™ sont disponibles pour l'octroi de licences à des partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques qui cherchent à rationaliser leur flux de découverte d'anticorps. Pour plus d'informations sur RenMab™ et RenLite™, visitez https://renmab.com.

À propos de Biocytogen

Sur la base des souris RenMab™, RenLite™, et RenNano™ avec un anticorps entièrement humain, Biocytogen a intégré ses plates-formes de découverte d'anticorps unicellulaires, d'édition de gènes, de fourniture de modèles animaux à grande échelle et de filtrage pour former une nouvelle approche visant à rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen collabore avec des partenaires mondiaux pour accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.biocytogen.com.

Déclaration prospective

Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent inclure des « déclarations prospectives », qui impliquent des risques ou des incertitudes inconnus. Ces déclarations prospectives contiennent généralement des mots tels que « anticiper », « planifier », « s'attendre », « projeter », « futur », « estimer », « prédire », « potentiel », « chercher », « prévoir », « avoir l'intention », « croire », « pouvoir », « devra », « devrait », « pourrait », et d'autres mots similaires prévoyant les résultats futurs. Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce matériel soient basées sur le meilleur jugement de Biocytogen dans les circonstances actuelles, il ne peut y avoir aucune garantie que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de ceux prévus dans ces déclarations. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les résultats devaient changer, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Pour plus d'informations

Qingcong Lin, PDG

Biocytogen Boston Corp

[email protected]

781-587-3555

