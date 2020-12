Biocytogen llega a un acuerdo de licencia para RenMab™/RenLite™ con Xencor

Xencor utiliza la plataforma de ratón de anticuerpo completamente humana RenLite™ para descubrir nuevos fármacos de anticuerpos

WAKEFIELD, Mass. Y PEKÍN, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Beijing Biocytogen Co., Ltd., Biocytogen Boston Corp (de forma colectiva, "Biocytogen"), anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Xencor, Inc., para la licencia del anticuerpo completamente humano de la plataforma de Biocytogen, RenMab™/RenLite™ Mouse, para mejorar la investigación de fármaco de anticuerpo monoclonal de Xencor.

La principal plataforma para generación de anticuerpos completamente humanos

El RenMab™ Mouse se ha desarrollado utilizando la técnica de ingeniería de cromosoma única de Biocytogen. En este modelo, los genes lg que han codificado los dominios de variables de anticuerpos de cadenas pesadas y ligeras κ que son completamente sustituibles por medio de los genes lg humanos correspondientes. El RenLite™ Mouse es un modelo genéticamente diseñado con humanización completa en la región variable de las cadenas pesadas, al tiempo que mantiene una única cadena ligera humana. Estos modelos se pueden usar para generar de forma rápida y controlar los anticuerpos completamente humanos, identificando los candidatos terapéuticos con elevadas afinidades, especificidades y diversidades de forma más eficaz que utilizando otras plataformas de tecnología disponibles.

Xencor es una destacada compañía biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla anticuerpos monoclonales diseñados para el tratamiento del cáncer y de las enfermedades autoinmunes. Xencor y Biocytogen han colaborado en ensayos farmacológicos preclínicos, y Xencor ha avanzado con un nuevo acuerdo de licencia después de que Biocytogen haya lanzado los datos de validación robustos de RenLite™'.

"Estamos emocionados de poner en marcha esta colaboración", indicó el doctor John Desjarlais, responsable científico de Xencor. "Tenenos previsto que las plataformas RenMab y RenLite amplíen el descubrimiento de anticuerpos bioespecíficos y estamos impacientes por trabajar con un equipo en Biocytogen".

El acuerdo, firmado el 27 de octubre, incluye las licencias de las plataformas RenMab™ y RenLite™ Mouse y el apoyo en marcha de Biocytogen de los esfuerzos de desarrollo de fármaco de Xencor de cara a ayudar a cumplir con la demanda global cada vez mayor para disponer de terapias efectivas.

"Estamos muy contentos de que Xencor haya seleccionado a los ratones de Biocytogen RenMab™/RenLite™ para su desarrollo de nuevos candidatos de anticuerpos completamente humanos", comentó YueLei Shen, fundador y consejero delegado de Biocytogen. "Confiamos mucho en que la combinación de nuestro modelo de ratón completamente humanizado y de la experiencia demostrada de Xencor y su desarrollo demuestren ser la colaboración ideal del descubrimiento de anticuerpos clínicamente relevantes de Xencor".

Las plataformas de anticuerpos RenMab™ y RenLite™ están disponibles para licencia de los socios farmacéuticos y de anticuerpos que buscan mejorar su flujo de trabajo de anticuerpos. Si desea más información acerca de RenMab™ y RenLite™, visite https://renmab.com.

Acerca de Biocytogen

Basado en el anticuerpo completamente humano RenMab™, RenLite™ y RenNano™ Mice, Biocytogen ha integrado sus plataformas en descubrimiento de anticuerpos de una sola célula, edición de genes, suministro de modelos de animales a gran escala y control para formar una nueva aproximación para mejorar los procesos de desarrollo de los fármacos completos. Biocytogen colabora con los socios mundiales para acelerar el nuevo descubrimiento y desarrollo de fármacos. Si desea más información visite la página web sita en www.biocytogen.com.

Declaración de futruo

La información de este comunicado podría incluir "declaraciones de futuro", que implican riesgos desconocidos o incertidumbres. Estas declaraciones de futuro normalmente contienen palabras como "anticipa", "planea", "espera", "proyecta", "futuro", "estima", "predice", "potencial", "busca", "prevé", "pretende", "cree", "podría", "podrá", "debería", "pudiera" y otras palabras similares que prevén resultados. A pesar de que las declaraciones de futuro contenidas en este material se basan en los mejores juicios de Biocytogen según las circunstancias actuales, no se puede asegurar que las declaraciones de futuro demuestren ser precisas, ya que los resultados reales y eventos futuros podrían diferir de los anticipados en estas declaraciones. La compañía no tiene obligación de actualizar las declaraciones de futuro si las circunstancias o resultados pudieran cambiar, excepto que sea necesario por las normativas aplicables. Se insta a los lectores a tener precaución y no fiarse de las declaraciones de futuro.

Para más información

Qingcong Lin, consejero delegado

Biocytogen Boston Corp

[email protected]

781-587-3555

