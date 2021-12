Biocytogen/Eucure Biopharma anuncian la finalización de la primera dosis del ensayo clínico YH004

- Biocytogen/Eucure Biopharma anuncian la finalización de la primera dosis para el paciente para el ensayo clínico de fase I de YH004 (anticuerpo monoclonal anti-4-1BB) en Australia

BEIJING, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, una filial de propiedad absoluta de Biocytogen, anunció la primera dosis para el paciente para un ensayo clínico de fase I de YH004 (anticuerpo monoclonal anti-4-1BB, mAb) (No. YH004002) en Australia.

El estudio es un estudio de fase I de escalamiento de dosis clásico, multicéntrico, abierto, de monoterapia YH004 o YH004 en combinación con mAb anti-PD-1. Los sujetos son pacientes con tumores sólidos avanzados o linfoma no Hodgkin en recaída/refractario (LNH R/R). El objetivo del estudio es evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de YH004 solo o en combinación con mAb anti-PD-1 en pacientes con tumores sólidos avanzados o LNH R/R. También se evaluará la farmacocinética y la inmunogenicidad de YH004.

El doctor Yuelei Shen, presidente y consejero delegado de Biocytogen y Eucure Biopharma, dijo que Eucure Biopharma planea continuar avanzando rápidamente en los estudios clínicos de YH004, para que los pacientes de todo el mundo puedan acceder a la terapia lo antes posible.

Acerca de YH004

YH004 es un anticuerpo monoclonal (mAb) agonista de IgG1 humanizado dirigido a 4-1BB con alta afinidad y especificidad. YH004 puede mejorar la respuesta inmunitaria contra los tumores a través de múltiples mecanismos. La activación de 4-1BB mediada por anticuerpos puede mejorar la coactivación de las células T, mejorar la citotoxicidad de las células NK, promover la maduración de las células presentadoras de antígenos (APC) e inhibir las células T reguladoras (Tregs). Los datos tanto in vitro como in vivo indican que YH004, ya sea solo o en combinación con el anticuerpo anti-PD-1, exhibe actividades antitumorales significativas con buena seguridad y tolerabilidad.

Acerca de Eucure Biopharma

Eucure Biopharma asume la misión de desarrollo clínico para las líneas de investigación y desarrollo de Biocytogen. Basándose en un sólido equipo de desarrollo clínico con amplia experiencia, Eucure Biopharma desarrolla fármacos innovadores para oncología y otras indicaciones para satisfacer las necesidades clínicas de los pacientes de todo el mundo. La empresa ha establecido una cartera de proyectos para más de 10 objetivos. Actualmente, cuatro productos han recibido aprobaciones de ensayos clínicos en Estados Unidos y China, incluidos dos productos que han obtenido aprobaciones clínicas de fase II tanto de la FDA como de la NMPA, dos productos que han entrado en ensayos clínicos de fase I en China y cuatro en ensayos clínicos de fase I en Australia.

Acerca de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. es una empresa mundial de biotecnología que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos con tecnologías innovadoras. Utilizando ratones RenMabTM y RenLiteTM para la producción de anticuerpos completamente humanos, Biocytogen ha integrado sus plataformas de desarrollo de anticuerpos monoclonales y biespecíficos, plataformas de detección de eficacia de fármacos in vivo y una sólida capacidad de desarrollo clínico para agilizar todo el proceso de desarrollo de fármacos. Biocytogen está llevando a cabo un proyecto a gran escala para desarrollar fármacos de anticuerpos en colaboración con socios globales para más de 1.000 objetivos farmacológicos, conocido como la plataforma RenMiceTM HiTS. Con sede en Beijing, Biocytogen tiene filiales en Haimen Jiangsu, Shanghái y Boston, EE. UU.

Contacto para medios:

Jenna Frame

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen