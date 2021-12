Biocytogen/Eucure Biopharma geben den Abschluss der ersten Patientendosierung für die klinische Phase I-Studie von YH004 (monoklonaler Antikörper gegen 4-1BB) in Australien bekannt

BEIJING, 10. Dez. 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen, gab die erste Patientendosierung für eine klinische Studie der Phase I von YH004 (monoklonaler Antikörper gegen 4-1BB, mAb) (Nr. YH004002) in Australien bekannt.

Bei der Studie handelt es sich um eine offene, multizentrische, klassische Dosis-Eskalationsstudie der Phase I mit YH004-Monotherapie oder YH004 in Kombination mit einem Anti-PD-1-MAK. Probanden sind Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren oder rezidiviertem/refraktärem Non-Hodgkin-Lymphom (R/R NHL). Ziel der Studie ist es, die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von YH004 allein oder in Kombination mit Anti-PD-1-MAK bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren oder R/R-NHL zu untersuchen. Die Pharmakokinetik und Immunogenität von YH004 werden ebenfalls untersucht.

Dr. Yuelei Shen, Chairman und CEO von Biocytogen und Eucure Biopharma, sagte, dass Eucure Biopharma plant, die klinischen Studien zu YH004 weiter zügig voranzutreiben, damit Patienten auf der ganzen Welt so bald wie möglich Zugang zu der Therapie erhalten.

Über YH004

YH004 ist ein humanisierter, agonistischer monoklonaler Antikörper (mAb) des Typs IgG1, der mit hoher Affinität und Spezifität auf 4-1BB zielt. YH004 kann die Immunantwort gegen Tumore durch mehrere Mechanismen verstärken. Die Antikörper-vermittelte Aktivierung von 4-1BB kann die Koaktivierung von T-Zellen und die Zytotoxizität von NK-Zellen verstärken, die Reifung von Antigen-präsentierenden Zellen (APCs) fördern und regulatorische T-Zellen (Tregs) hemmen. Sowohl In-vitro- als auch In-vivo-Daten deuten darauf hin, dass YH004 allein oder in Kombination mit einem Anti-PD-1-Antikörper eine signifikante Anti-Tumor-Aktivität bei guter Sicherheit und Verträglichkeit aufweist.

Über Eucure Biopharma

Eucure Biopharma ist für die klinische Entwicklung der F&E-Pipelines von Biocytogen zuständig. Eucure Biopharma stützt sich auf ein starkes klinisches Entwicklungsteam mit umfassender Erfahrung und entwickelt innovative Arzneimittel für die Onkologie und andere Indikationen, um den klinischen Bedarf von Patienten in aller Welt zu decken. Das Unternehmen hat eine Pipeline für mehr als 10 Ziele aufgebaut. Derzeit haben vier Produkte die Zulassung für klinische Studien in den USA und China erhalten, darunter zwei Produkte, die sowohl von der FDA als auch von der NMPA die Zulassung für die klinische Phase II erhalten haben, zwei Produkte, die in China in die klinische Phase I eingetreten sind, und vier Produkte, die sich in Australien in der klinischen Phase I befinden.

Über Biozytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein globales Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Verwendung von RenMab TM und RenLiteTM-Mäusen für die Produktion vollständig humaner Antikörper hat Biocytogen seine Plattformen für die Entwicklung monoklonaler und bispezifischer Antikörper, die In-vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und seine starke Fähigkeit zur klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten in Zusammenarbeit mit globalen Partnern für mehr als 1000 arzneimittelwirksame Zielmoleküle durch, die so genannte RenMiceTM HiTS-Plattform. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai und Boston, USA.

