Bioeq anuncia parceria com a Coherus para comercialização e distribuição do biossimilar do Lucentis® (ranibizumabe) nos EUA

-- Acordo da Bioeq faz o objetivo de trazer o biossimilar do Lucentis® para tratamento de retinopatias ficar um passo mais próximo dos pacientes dos EUA --

ZURIQUE, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Bioeq IP AG ("Bioeq") anunciou hoje que assinou um acordo de licenciamento e desenvolvimento com a Coherus BioSciences, Inc. ("Coherus"Nasdaq:CHRS), de acordo com o qual a Coherus irá comercializar e distribuir com exclusividade o candidato biossimilar do Lucentis® (ranibizumabe) da Bioeq nos Estados Unidos (EUA).

A Bioeq permanecerá responsável por fazer o Pedido de Licença Biológica (BLA – Biologics License Application) à FDA (Food and Drug Administration) dos EUA no quarto trimestre de 2019 e pelo subsequente suprimento do produto. A Coherus planeja lançar o produto em 2021.

O membro do Conselho da Bioeq, Hannes Teissl, disse sobre o acordo: "Estamos orgulhosos por ter a Coherus como nossa parceira de preferência nos EUA. Esse acordo é um marco importante no esforço para trazer uma opção de tratamento altamente eficaz, porém mais acessível financeiramente, para retinopatias, incluindo a degeneração macular relacionada à idade, a pacientes dos EUA".

De acordo com os termos do acordo, a Bioeq irá receber pagamentos à vista e intercalados por marcos atingidos, como a regulamentação e o lançamento, bem como lucros compartilhados.

O membro do Conselho da Bioeq, Nicola Mikulcik, falou sobre os planos para o futuro: "A partir de 2020, a Bioeq também estará em posição para oferecer direitos de comercialização e distribuição do biossimilar do ranibizumabe a parceiros de fora dos EUA".

Notas aos editores

Lucentis® é uma marca comercial registrada da Genentech, Inc. É um produto biofarmacêutico que contém o anticorpo monoclonal ranibizumabe, aprovado para tratamento de doenças dos olhos, como degeneração macular neovascular (húmida) relacionada à idade, edema macular após oclusão da veia da retina, edema macular diabético e retinopatia diabética. Nos EUA, as vendas anuais do Lucentis® estão em torno de US$ 1,8 bilhão.1

O propósito dos biossimilares é o de substituir produtos biológicos de marca existentes, para tratar uma variedade de doenças crônicas e, muitas vezes, potencialmente letais, com as vantagens de reduzir custos e ampliar o acesso dos pacientes ao medicamento. Os biossimilares exibem similaridades analíticas e clínicas comprovadas com seus respectivos produtos de marca de referência.

A empresa biofarmacêutica suíça Bioeq é uma joint venture entre o Polpharma Biologics Group e o Strüngmann Group. A Bioeq desenvolve, licencia e comercializa biossimilares.

www.bioeq.ch

A Coherus BioSciences é uma importante empresa de biossimilares, que desenvolve e comercializa produtos terapêuticos de alta qualidade para os principais mercados regulados. Composta por uma equipe de veteranos experientes do setor, com expertise de classe mundial comprovada em ciência de processos, caracterização analítica, produção de proteínas, vendas, marketing e desenvolvimento clínico e regulatório, a Coherus está posicionada como líder no mercado global de biossimilares. A Coherus comercializa o UDENYCA® (pegfilgrastim-cbqv) nos EUA e recebeu aprovação regulamentar para o UDENYCA® na União Europeia. Para obter mais informações, visite www.coherus.com.

1. Relatou vendas nos EUA de CHF 1,798 bilhão, equivalentes a USD 1,816 bilhão (câmbio de 0,99). Relatório trimestral do terceiro trimestre de 2019 da Roche. https://www.roche.com/investors.htm. Acessado pela última vez em 4 de novembro de 2019.

Para obter mais informações, contate:

Edward Oliver

Ruder Finn UK

+44(0)20-7438-3095

+44(0)789-409-5426

eoliver@ruderfinn.co.uk

FONTE Bioeq IP AG

Related Links

http://www.bioeq.ch



SOURCE Bioeq IP AG