Bioestimulador de colágeno recupera a firmeza da pele facial e corporal

Sculptra® aumenta em até 66,5% a produção de colágeno tipo l¹

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O colágeno é uma substância presente naturalmente no organismo humano e sua produção diminui com o passar do tempo. A partir dos 20 anos, há uma perda de cerca de 1% de colágeno ao ano², aumentando a flacidez da pele.

Sculptra®, bioestimulador de colágeno, aumenta em até 66,5% a produção de colágeno tipo l da pele¹. Seu efeito é gradual, atingindo seu pico de ação no terceiro mês após a aplicação, e dura até 2 anos³.

"O bioestimulador de colágeno é hoje um dos tratamentos mais indicados para melhorar a flacidez de pele, pois ele tem eficácia ao agir de modo a que o próprio corpo produza mais colágeno. Ele também contribui em outros pontos da qualidade da pele, por exemplo, com a diminuição do tamanho dos poros faciais. Além disso, quando aplicado na região glútea, contribui com a melhora de celulite relacionada à flacidez, e pode trazer mais volumização ou definição do contorno dos glúteos quando usamos a técnica de aplicação Firm&Up", explica a dermatologista Dra. Ana Malta (CRM-AL 3768).

Usado há 18 anos no Brasil, Sculptra® proporciona resultados naturais e aumenta a produção de colágeno de forma gradativa, podendo durar até dois anos3. O produto, além de ser Top Of Mind na categoria*, é considerado pelos especialistas o bioestimulador de colágeno com maior segurança e eficácia do mercado4.

Sculptra® é um produto utilizado em procedimentos estéticos injetáveis que devem ser realizados em consultório por um profissional de saúde habilitado à prática.

¹Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

²Shuster S, Black MM, McVitie E. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Br J Dermatol. 1975;93:639-643.

³Narins R, Baumann L, Brandt F et al. A randomized study of the efficacy and safety of Injectable poly-l-lactic acid versus human–based collagen implant in the treatment. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62

4Data on File. JOB 0507F20 Message Recall Aesthetics w1. HSR Health. Maio 2021.

*Pesquisa realizada pelo segundo ano consecutivo, 2021(n=141) e 2022 (n=150)

Sobre a Galderma

A Galderma uma empresa global independente de dermatologia, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

FONTE Galderma

SOURCE Galderma