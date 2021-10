BIOPAS: Líder em soluções para produtos farmacêuticos especializados na América Latina

BOGOTÁ, Colombia, 25 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- BIOPAS, uma companhia biofarmacêutica líder e única na América Latina, focada no licenciamento e comercialização de medicamentos especializados - com exclusão de quaisquer medicamentos genéricos e / ou genéricos de marca - que busca endereçar necessidades médicas não atendidas na região, anunciou hoje o início das suas operações no Brasil com a distribuição exclusiva de RIVOTRIL® a partir de novembro, expandindo, dessa forma, sua parceria estratégica com CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH no território brasileiro.

Este movimento transformacional fortalece notavelmente a plataforma da BIOPAS como a única e completa empresa farmacêutica de cuidados especiais cobrindo toda a região.

A solução chave na mão BIOPAS, pronta e completa, visa a garantir um exitoso alcance e crescimento de empresas farmacêuticas globais, sendo seu Parceiro de Escolha para fornecer acesso a tratamentos inovadores aos pacientes da América Latina.

As ferramentas incomparáveis de acesso ao mercado da BIOPAS juntamente com oportunidades de geração de vendas, fornecem aos seus parceiros redução significativa de complexidade, garantindo a gerência de seu negócio com a menor perturbação possível e uma melhor relação custo/benefício associados a transações específicas de cada país na região.

Sobre Biopas

BIOPAS (www.biopasgroup.com) é uma empresa farmacêutica latino-americana líder e diferenciada, com foco no in-licensing, marketing e venda de medicamentos inovadores de marca para cuidados especiais sob prescrição.

O modelo de negócios da BIOPAS é especialmente projetado para fornecer acesso a múltiplas opções terapêuticas para especialistas na cobertura das necessidades médicas não atendidas da população latino-americana. BIOPAS ocupa posições de liderança em Sistema Nervoso Central, Imunologia, Dermatologia, Oncologia e Doenças Raras. Todo o portfólio de produtos da BIOPAS é licenciado de seus parceiros, com a exclusão de quaisquer genéricos e / ou genéricos de marca.

Por meio de sua plataforma regional, BIOPAS oferece os melhores serviços em vendas, marketing, medical e funções de suporte liderados por equipes altamente talentosas e motivadas para permitir o lançamento e desenvolvimento bem-sucedidos de produtos inovadores. Todas as funções da BIOPAS operam em conformidade com os padrões e regulamentos internacionais.

BIOPAS tem uma sólida história operacional com comprovada trilha de sucesso na construção de relacionamentos frutíferos e de longo prazo com seus parceiros, incluindo UCB, FERRING, IPSEN, VERTEX e, mais recentemente, CHIESI, CHEPLAPHARM e DAEWONG.

