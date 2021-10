Biopas : Premier fournisseur de produits pharmaceutiques spécialisés ciblant l'Amérique latine

BOGOTÁ, Colombie, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- BIOPAS, une éminente entreprise biopharmaceutique et unique d'Amérique latine axée sur l'octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques spécialisés, à l'exclusion de tout médicament générique ou générique de marque, qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits dans la région, a annoncé aujourd'hui le lancement complet de ses opérations brésiliennes avec la distribution exclusive de RIVOTRIL® à partir de novembre, élargissant ainsi sa collaboration stratégique avec CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH au Brésil.

Cette initiative de transformation renforce considérablement la plateforme de BIOPAS en tant que société pharmaceutique de soins spécialisés variés et exclusive couvrant toute la région.

La solution clé en main BIOPAS vise à assurer la réussite et la croissance des entreprises pharmaceutiques mondiales en tant que partenaire de choix pour fournir l'accès à des traitements innovants aux patients en Amérique latine.

Les outils d'accès au marché inégalés de BIOPAS et les opportunités de génération de revenus offrent aux partenaires de l'entreprise une réduction considérable de la complexité, des perturbations de gestion et des coûts de temps associés aux transactions spécifiques à chaque pays.

À propos de Biopas

BIOPAS (www.biopasgroup.com) est une éminente entreprise pharmaceutique d'Amérique latine qui se distingue de ses concurrents et se focalise sur l'octroi de licences, la commercialisation et la vente de produits pharmaceutiques spécialisés de pointe.

Le modèle économique de BIOPAS est spécialement conçu pour fournir aux spécialistes un accès au marché à de multiples options thérapeutiques afin de répondre aux besoins médicaux non satisfaits de la population latino-américaine. BIOPAS occupe des postes de haute direction dans les domaines du système nerveux central, de l'immunologie, de la dermatologie, de l'oncologie et des médicaments orphelins. L'ensemble du portefeuille de produits de BIOPAS est agréé par ses partenaires à l'exclusion des médicaments génériques et/ou des génériques de marque.

Grâce à sa plateforme régionale, BIOPAS offre des services de premier ordre dans les domaines de la vente, du marketing, de la médecine et de l'assistance, dirigés par des équipes hautement talentueuses et motivées, afin de permettre le lancement et le développement réussis de produits innovants. Toutes les activités de BIOPAS sont conformes aux normes et réglementations internationales.

BIOPAS a une solide expérience d'exploitation et a su établir des relations fructueuses et à long terme avec ses partenaires, notamment UCB, FERRING, IPSEN, VERTEX et, plus récemment, CHIESI, CHEPLAPHARM et DAEWONG.

http://www.biopasgroup.com



SOURCE Biopas