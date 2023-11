BioRay accueille le premier patient de l'étude clinique de phase I du BRY812, un nouveau conjugué anticorps-médicament ciblant LIV-1

SHANGHAI, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- BioRay Pharmaceutical Co. (ci-après dénommée BioRay) a annoncé qu'un premier patient a été traité dans le cadre de l'essai clinique de phase I du BRY812, un conjugué anticorps-médicament (ADC) de troisième génération ciblant LIV-1 pour le traitement de tumeurs malignes avancées. L'institution responsable de cet essai clinique est le Sun Yat-sen Memorial Hospital de l'Université Sun Yat-sen, et les chercheurs principaux sont l'académicien Song Erwei et le professeur Yao Herui.

LIV-1, également connu sous le nom de SLC39A6 ou ZIP6, est une protéine transmembranaire multipasse appartenant à la superfamille ZIP des transporteurs de zinc, qui possède des activités de transporteur de zinc et de métalloprotéinase. LIV-1 participe directement au métabolisme homéostasique des ions zinc intracellulaires, facilitant le transport des ions zinc de l'espace extracellulaire ou des organites intracellulaires vers le cytoplasme, influençant ainsi la croissance cellulaire. À ce jour, aucun médicament approuvé dans le monde ne cible LIV-1, ce qui fait du BRY812 de BioRay le premier ADC LIV-1 en Chine et le deuxième à entrer en phase d'essais cliniques à l'échelle mondiale.

BRY812 utilise la plateforme technologique propriétaire de conjugaison chimique irréversible CysLink™ et un liant très stable pour coupler l'anticorps à la toxine. BRY812 a montré une inhibition significative de la croissance tumorale dans les études précliniques, et a démontré une excellente activité anti-tumorale qui est potentiellement supérieure à celle de médicaments similaires. Comparé à d'autres médicaments de la même classe, il présente une plus grande stabilité dans la circulation, une libération efficace de la charge utile dans la tumeur tout en réduisant de manière considérable l'excrétion et l'échange de la toxine dans le sérum. Cela confère au BRY812 un excellent profil de sécurité et une fenêtre thérapeutique améliorée. En outre, le BRY812 peut également induire une mort cellulaire immunogène (ICD) et renforcer les effets antitumoraux des immunothérapies telles que l'anti-PD-(L)1.

Zhu Wei, directeur marketing de BioRay, a déclaré : « L'important potentiel de marché des ADC nécessite une différenciation dans la concurrence du marché et l'extension de la couverture à une population de patients plus large. En tant que premier ADC national ciblant LIV-1 à entrer en phase d'essais cliniques, BRY812 devrait permettre de traiter diverses tumeurs malignes avancées, de répondre à un plus grand nombre de besoins en médicaments cliniques et de proposer davantage d'options de traitement aux patients. »

À propos de BioRay

BioRay est un pionnier de l'industrie biopharmaceutique chinoise qui se concentre sur les maladies à médiation immunitaire. Son vaste portefeuille de produits auto-immuns et oncologiques comprend six produits commercialisés et plus de 10 médicaments candidats en phase clinique. Exploitant une plateforme entièrement intégrée avec des capacités de bout en bout dans les domaines de la découverte de médicaments, du développement clinique, de la fabrication et de la commercialisation, BioRay emploie plus de 1 500 personnes dans le monde, avec des sites principaux à Taizhou, Hangzhou, Shanghai et San Diego.