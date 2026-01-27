BIOSeedin Winter Innovation Partnering Summit : pleins feux sur J.P.Morgan

SAN FRANCISCO, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- En tant qu'événement phare de la semaine de la santé J.P. Morgan, le sommet BIOSeedin Winter Innovation Partnering Summit s'est tenu à San Francisco le 11 janvier 2026, autour du China Asset Showcase, afin de créer une plateforme exclusive pour la présentation internationale de médicaments innovants chinois et la coopération en matière de licences, permettant ainsi aux entreprises biotechnologiques chinoises de relier les ressources mondiales de manière efficace.

Le sommet a attiré plus de 500 représentants de l'industrie issus de plus de 10 pays et régions, réunissant des multinationales, des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et des institutions d'investissement de premier plan de l'ensemble de la chaîne industrielle. Il a organisé plus de 300 rencontres individuelles et 18 tournées spéciales de biotechs innovantes chinoises, dans une atmosphère dynamique d'échanges enthousiastes et de fortes intentions de collaboration, reflétant pleinement sa vision internationale et sa capacité d'intégration industrielle.

Trois tables rondes transfrontalières ont été tenues, au cours desquelles des professionnels chevronnés du développement commercial et des leaders de l'industrie se sont penchés sur l'oncologie, les maladies cardio-rénales et métaboliques (CRM) et les maladies auto-immunes, partageant des idées telles que les thérapies nationales différenciées pour les cancers à forte incidence qui remodèlent la R&D chinoise en oncologie, les essais cliniques accélérés par l'IA dans les CRM et les priorités multidimensionnelles pour la coopération sino-étrangère dans le domaine des maladies auto-immunes. Les 18 biotechs chinoises ont présenté des actifs de haute qualité dans des domaines de pointe tels que les anticorps bispécifiques, les ADC et les colles moléculaires, s'alignant sur les points chauds de l'industrie et démontrant des réalisations fructueuses en matière de R&D dans des secteurs de niche.

Ce sommet a permis de recueillir des informations de pointe au niveau mondial, d'activer la coopération interrégionale et intersectorielle et de créer un pont professionnel pour l'internationalisation des médicaments innovants chinois. À l'avenir, BIOSeedin continuera à tirer parti de la valeur de sa plateforme, à organiser des événements industriels de grande qualité et à collaborer avec des partenaires mondiaux afin d'explorer les possibilités d'investissement et de façonner conjointement l'avenir de l'innovation biopharmaceutique.

bioSeedin se réjouit de vous rencontrer lors de la prochaine conférence, d'explorer les opportunités d'investissement, de forger des partenariats transformateurs et de façonner le futur schéma directeur de l'innovation biopharmaceutique.

