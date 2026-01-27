BIOSeedin Winter Innovation Partnering Summit: Spotlight von J.P.Morgan

SAN FRANCISCO, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Als Spotlight-Veranstaltung der J.P. Morgan Healthcare Week fand der BIOSeedin Winter Innovation Partnering Summit am 11. Januar 2026 in San Francisco statt und konzentrierte sich auf die China Asset Showcase, um eine exklusive Plattform für die internationale Roadshow und Lizenzkooperationen chinesischer innovativer Medikamente zu schaffen und chinesischen Biotech-Unternehmen die Möglichkeit zu geben, globale Ressourcen effizient zu vernetzen.

Die Veranstaltung zog über 500 Branchenvertreter aus mehr als 10 Ländern und Regionen an und brachte multinationale Unternehmen, führende Pharmaunternehmen, Biotech-Unternehmen und Investmentinstitute aus der gesamten Industriekette zusammen. Es fanden über 300 Einzelgespräche und 18 spezielle Roadshows chinesischer innovativer Biotech-Unternehmen statt, die von einer dynamischen Atmosphäre enthusiastischer Gespräche und starker Kooperationsabsichten geprägt waren und die internationale Ausrichtung und die Fähigkeit zur industriellen Integration des Gipfels deutlich widerspiegelten.

Es wurden drei grenzüberschreitende Roundtable-Foren abgehalten, bei denen erfahrene BD-Experten und Branchenführer aus aller Welt sich mit Onkologie, kardiorenalen Stoffwechselerkrankungen (CRM) und Autoimmunerkrankungen befassten und Erkenntnisse austauschten, beispielsweise über differenzierte Therapien für Krebserkrankungen mit hoher Inzidenz, die die onkologische Forschung und Entwicklung in China neu gestalten, KI-beschleunigte klinische Studien im Bereich CRM und mehrdimensionale Prioritäten für die chinesisch-ausländische Zusammenarbeit im Bereich Autoimmunerkrankungen. Die 18 chinesischen Biotech-Unternehmen präsentierten hochwertige Produkte aus Spitzenbereichen wie bispezifische Antikörper, ADCs und molekulare Klebstoffe, die den aktuellen Branchentrends entsprechen und fruchtbare Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in Nischenbereichen demonstrieren.

Dieser Gipfel brachte globale Spitzenkenntnisse zusammen, aktivierte die Dynamik der regionen- und sektorübergreifenden Zusammenarbeit und schuf eine professionelle Brücke für die Globalisierung innovativer Medikamente aus China. Auch in Zukunft wird BIOSeedin den Wert seiner Plattform nutzen, hochwertige Branchenveranstaltungen ausrichten und gemeinsam mit globalen Partnern Investitionsmöglichkeiten erkunden und die Zukunft der biopharmazeutischen Innovation mitgestalten.

bioSeedin freut sich darauf, Sie auf der nächsten Konferenz zu treffen, um Investitionsmöglichkeiten zu erkunden, transformative Partnerschaften zu schmieden und die Zukunftsvision für biopharmazeutische Innovationen zu gestalten.

www.bioseedin.com

[email protected]