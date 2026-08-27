Biosidus étend sa capacité de production de médicaments biologiques et renforce ses capacités d'approvisionnement mondiales en agalsidase bêta

BUENOS AIRES, Argentine, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- Biosidus, une société argentine de biotechnologie riche de plus de quatre décennies d'expérience dans la mise au point et la fabrication de médicaments biosimilaires, a annoncé que sa nouvelle usine de bioréacteurs était désormais opérationnelle. Cette nouvelle installation vient augmenter la capacité de production de médicaments biologiques de l'entreprise et consolider sa capacité à répondre à une potentielle demande internationale.

Biosidus works to improve people's quality of life.

Cette expansion renforce la plateforme industrielle de Biosidus à un moment où les systèmes de santé accordent une importance croissante à la fiabilité de la fabrication, à la continuité des traitements et à la diversification des sources d'approvisionnement en médicaments biologiques complexes.

Développée et fabriquée en Argentine, l'agalsidase bêta de Biosidus, son médicament biosimilaire de substitution enzymatique destiné au traitement de la maladie de Fabry, marque une étape cruciale de la plateforme biotechnologique de la société et témoigne de son engagement croissant en faveur de la recherche de thérapies pour les maladies rares.

Grâce à cette capacité de production supplémentaire, Biosidus étaye ses capacités d'approvisionnement à l'international et confirme sa volonté de collaborer avec des partenaires et les autorités sanitaires afin d'étudier des sources d'approvisionnement durables et fiables en agalsidase bêta.

« La continuité des soins est particulièrement essentielle pour les patients atteints de maladies rares et chroniques. L'extension de notre capacité de production réaffirme notre détermination à mettre les compétences de Biosidus en matière de biotechnologie à la disposition des systèmes de santé qui recherchent un accès durable et fiable à des médicaments biologiques de qualité », déclare Mario Koch, directeur du département des maladies rares.

À la suite du lancement de l'agalsidase bêta en Argentine en 2025, Biosidus poursuit le développement international de son programme et entend participer à l'évaluation des besoins en approvisionnement exceptionnels sur les marchés où les procédures réglementaires en vigueur le permettent.

La nouvelle capacité de bioréacteurs s'inscrit dans la stratégie globale de Biosidus, qui consiste à associer compétences scientifiques, production locale, investissements industriels et expansion internationale afin d'améliorer l'accès aux traitements biologiques complexes.

À propos de Biosidus

Biosidus est une société argentine de biotechnologie spécialisée dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments biosimilaires. Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la biotechnologie et d'une présence sur les marchés internationaux, elle développe et fabrique des médicaments biologiques complexes dans de nombreux domaines thérapeutiques.