Biosidus rozširuje výrobnú kapacitu biologických liečiv a možnosti globálnych dodávok agalsidázy beta
News provided byBiosidus
Aug 27, 2026, 06:34 ET
BUENOS AIRES, Argentína, 27. august 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Biosidus, argentínska biotechnologická spoločnosť, ktorá má za sebou viac ako štyri desaťročia skúseností vo vývoji a výrobe biosimilárnych liekov, oznamuje, že jej nový bioreaktorový závod je už v prevádzke. Zvyšuje tak výrobnú kapacitu svojich biologických liekov a posilňuje možnosti uspokojiť potenciálny medzinárodný dopyt.
Expanzia posilňuje priemyselnú platformu spoločnosti Biosidus v čase, keď systémy zdravotnej starostlivosti kladú čoraz väčší dôraz na spoľahlivosť výroby, kontinuitu liečby a diverzifikované zdroje komplexných biologických liekov.
Agalsidáza beta od spoločnosti Biosidus – biosimilárna enzýmová substitučná terapia pre Fabryho chorobu, vyvinutá a vyrobená v Argentíne – predstavuje významný míľnik v biotechnologickej platforme spoločnosti a jej prehlbujúcom sa zameraní na liečbu zriedkavých chorôb.
Vďaka dodatočnej výrobnej kapacite spoločnosť Biosidus posilňuje svoje medzinárodné dodávateľské kapacity a je pripravená spolupracovať s partnermi a zdravotníckymi orgánmi na hodnotení udržateľných a spoľahlivých zdrojov dodávok agalsidázy beta.
„Kontinuita liečby je obzvlášť dôležitá pre pacientov, ktorí žijú so zriedkavými a chronickými ochoreniami. Rozšírením výrobnej kapacity posilňujeme svoj záväzok sprístupniť biotechnologické kapacity spoločnosti Biosidus v systémoch zdravotnej starostlivosti, ktoré hľadajú udržateľný a spoľahlivý prístup k vysokokvalitným biologickým liekom," povedal Mario Koch, riaditeľ oddelenia zriedkavých chorôb.
Po uvedení agalsidázy beta na trh v Argentíne v roku 2025 spoločnosť Biosidus pokračuje v medzinárodnej expanzii svojho programu a je k dispozícii na vyhodnotenie mimoriadnych požiadaviek na dodávky na trhoch, kde to umožňujú príslušné regulačné postupy.
Nová kapacita bioreaktora je súčasťou širšej stratégie spoločnosti Biosidus, ktorá kombinuje vedecké kapacity, lokálnu výrobu, priemyselné investície a medzinárodnú expanziu s cieľom zvýšiť prístup ku komplexným biologickým terapiám.
O spoločnosti Biosidus
Biosidus je argentínska biotechnologická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a komercializáciu biosimilárnych liekov. Spoločnosť s viac ako 40-ročnými skúsenosťami v oblasti biotechnológií, prítomná na medzinárodných trhoch, vyvíja a vyrába komplexné biologické lieky vo viacerých terapeutických oblastiach.
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