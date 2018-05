Bira 91 lève 50 millions USD dans l'optique d'une extension de sa présence sur le marché mondial de la bière artisanale

Ceci porte le financement de la société à plus de 100 millions USD à ce jour. La dernière étape sera déployée pour développer l'entreprise par un facteur cinq en Inde au cours des trois prochaines années et établir son leadership sur le marché de la bière haut de gamme en Inde. Elle accélérera également l'empreinte mondiale de Bira 91 avec son expansion sur le marché américain ainsi qu'en Asie-Pacifique, y compris à Singapour, en Thaïlande, à Hong Kong et au Vietnam.

Il y deux ans, Sequoia Capital India a réalisé son tout premier investissement dans une marque de boisson alcoolique locale en ajoutant Bira 91 à son portefeuille d'investissements technologiques, marquant une nouvelle ère dans le marché des bières artisanales. Cette nouvelle étape d'investissement bénéficie également d'une participation complémentaire de Sequoia Capital India.

Si l'on considère que le marché mondial des bières artisanales promet d'atteindre plus de 502 millions USD d'ici 2025, et que le marché devrait enregistrer une croissance substantielle au cours de la période de prévision en réponse à la demande croissante pour des bières artisanales - la croissance de Bira 91 arrive en temps opportun pour accaparer un marché en pleine expansion et atteindre les consommateurs émergents.

S'exprimant au sujet du nouvel investissement, Ankur Jain, fondateur et PDG, a déclaré, « Bira 91 aspire à générer un mouvement global vers une bière plus savoureuse et plus colorée. Le nouveau capital nous permet d'avoir une vision à long terme et d'acquérir une position de leader en bière de qualité supérieure en Inde. Nous envisageons également de créer une entreprise internationale significative en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. Nous sommes convaincus que Bira 91 est au sur le point de saisir une énorme opportunité à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis d'accueillir un fonds tel que Sofina qui a ses origines dans un capital familial belge et un horizon à long terme alors que nous nous acquittons avec passion pour réaliser notre rêve qui est de créer un leader mondial dans le secteur. Le soutien robuste et constant de Sequoia India et d'Abhay Pandey au cours des deux dernières années a été exemplaire et la foi qu'ils manifestent pour la troisième fois envers notre équipe nous inspire aussi une grande confiance ! »

Bira 91 a augmenté d'un facteur cinq durant l'exercice fiscal précédent (clos le 31 mars 2018) et a atteint une échelle comparable aux 10 plus importantes brasseries artisanales des États-Unis en termes de volume en seulement trois ans. La société compte utiliser les nouveaux fonds pour étendre plus de cinq fois son empreinte de production à 2 000 000 de tonneaux par rapport à la capacité actuelle de 350 000 tonneaux par an.

Maxence Tombeur, directeur pour l'Asie chez Sofina, a commenté en ces termes sur l'investissement, « Sofina a accumulé une longue expérience en investissant dans des marques et des biens de consommation au cours des dix dernières années, notamment dans Danone, Richemont, Bowers & Wilkins et M. Chapoutier. Sofina se réjouit aujourd'hui à l'idée de s'associer à Bira 91 dans un parcours qui élargira son empreinte en Inde et ailleurs. Avec nos racines belges, nous constatons une excellente alchimie entre nos entreprises et nous sommes fiers de soutenir Bira 91 alors qu'ils élaborent une marque de premier ordre dans le segment mal desservi de la bière de qualité supérieure. Nous avons été impressionnés par Ankur et par la passion qui anime l'équipe de direction de Bira 91. L'investissement s'inscrit dans le cadre de notre stratégie qui est d'être un supporter à long terme d'entrepreneurs talentueux et d'investisseurs partageant la même vision sur des marchés de croissance. »

À PROPOS DE BIRA 91

Bira 91, une marque de bière rafraîchissante et moderne imaginée en Inde, a pour mission d'offrir des bières savoureuses au nouveau monde. Bira 91, l'une des bières qui connaît la plus forte croissance dans le monde, a élaboré un solide portefeuille de bières essentielles dans le but de générer un mouvement global vers une bière plus savoureuse et plus colorée. Établie au cours de l'été 2015 parB9 Beverages et installée à New Delhi, Bira 91 est rapidement devenue très populaire parmi la génération Y urbaine grâce à ses délicieuses bières, son identité audacieuse et son solide réseau de bière pression.

Animée par une équipe dynamique et énergique de plus de 350 amateurs de bière passionnés, la société exploite aujourd'hui deux brasseries en Inde et compte des bureaux dans neuf villes dont New York. Bira 91 est appuyée par Sequoia Capital India.

Élaborée avec le buveur urbain créatif à l'esprit — quelqu'un qui aime s'amuser et ne prend pas la vie (ou la bière) trop au sérieux, la marque a pour objectif de perturber le monde de la bière avec une technologie du 21ème siècle et son singe mascotte espiègle.

À PROPOS DE SOFINA

Sofina est une société d'investissement sous contrôle familial européenne qui est inscrite à la bourse Euronext Bruxelles. Sofina est un investisseur mondial axé sur la croissance, à la fois directement et via des fonds de capital-investissement. La société a des bureaux à Bruxelles, au Luxembourg et à Singapour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/689881/Bira_91_Funding.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/689880/Bira_Logo.jpg

SOURCE Bira 91

Related Links

http://www.bira91.com