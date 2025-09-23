Birla Carbon publie son rapport sur le développement durable 2025 "Connected to a Greener Future" (Connecté à un avenir plus vert)

MUMBAI, Inde et MARIETTA, Ga., 23 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Birla Carbon, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de matériaux à base de carbone de haute qualité, a annoncé aujourd'hui son 13th annual Sustainability Report 2025, intitulé 'Connected to a Greener Future' (Connecté à un avenir plus vert). Le rapport souligne les progrès réalisés par Birla Carbon dans le cadre de sa stratégie de développement durable "Share the Future", qui met l'accent sur la durabilité, la circularité, l'innovation et la collaboration avec les parties prenantes, tout en définissant sa feuille de route pour parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050.

John Loudermilk, President and Chief Executive Officer, Birla Carbon

Faisant part de ses réflexions sur le rapport, John Loudermilk, président et directeur général de Birla Carbon, a déclaré : "La durabilité et l'innovation sont des éléments indissociables de notre activité. Des solutions circulaires comme Continua™ SCM aux systèmes numériques qui suivent les émissions et l'utilisation de l'eau, nous plaçons sans cesse la barre plus haut en matière de croissance responsable. La publication de notre 13e rapport sur le développement durable reflète ces sentiments, ainsi qu'une nouvelle année de réalisations significatives, d'élan vers l'avant et d'engagement renouvelé en faveur de notre objectif, Partager la force". Il a ajouté : "Notre parcours continue d'être façonné par l'évolution des besoins de nos clients, par notre responsabilité à l'égard de nos parties prenantes et par notre volonté de construire une organisation plus sûre, plus inclusive et plus innovante pour nos employés. Nous avons renforcé notre trajectoire vers des émissions nettes de carbone nulles, élargi notre empreinte mondiale grâce aux investissements les plus ambitieux de l'histoire de l'entreprise, et établi de nouvelles références en matière de sécurité, d'inclusion et d'excellence opérationnelle".

Points forts du rapport

Innocuité

Au cours de l'exercice 2024-25, le taux total d'incidents enregistrables (TRIR) est le plus bas jamais atteint.

Les usines d'Égypte et d'Italie ont maintenu près de 1 500 jours sans incident enregistrable

L'Espagne et Patalganga, en Inde, ont dépassé les 2 000 jours sans incident enregistrable

Expansion mondiale

L'usine Asia Post Treatment à Patalganga, en Inde, a été mise en service en octobre 2024, produisant des qualités spéciales à très haute performance pour les industries des revêtements et des encres.

L'expansion en Hongrie et les nouveaux projets en Inde et en Thaïlande sont en cours et renforcent notre capacité à servir les clients régionaux et mondiaux.

Environnement

100 % de nos sites de production utilisent de l'eau de traitement recyclée et/ou de l'eau de pluie récupérée dans le cadre de leurs activités.

Réduction de 11 % des émissions d'équivalent CO₂ liées au transport maritime au quatrième trimestre de l'exercice 2025 par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2024.

Prix et reconnaissances

Le projet d'épuration de l'eau de mer à Franklin, en Louisiane (États-Unis), qui a permis de réduire les émissions de SOx et de NOx de plus de 90 %, a reçu le prix Environment+Energy Leader Award .

. Obtention de 13 certificats de sécurité "Gold" de l'International Carbon Black Association (ICBA), le plus élevé parmi les six entreprises membres.

Fabrication

Les 16 usines de fabrication de noir de carbone sont certifiées ISCC Plus.

Tous les sites de production sont certifiés IATF 16949 pour la gestion de la qualité automobile, ce qui souligne l'excellence des produits et la durabilité.

Pour l'avenir, Birla Carbon reste concentré sur les fondamentaux qui définissent l'entreprise : l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle. L'évolution mondiale vers la durabilité n'est pas une tendance passagère ; il s'agit d'une transformation fondamentale de la manière dont les entreprises seront menées dans les décennies à venir. Birla Carbon est fier d'être à l'avant-garde de cette transformation, en créant des solutions qui permettent aux clients, aux communautés et aux générations futures d'évoluer vers un monde sans émissions de gaz à effet de serre.

Pour découvrir le Birla Carbon Sustainability Report 2025, visitez le site : www.birlacarbon.com/sustainability-at-birla-carbon/

Pour télécharger une copie du rapport, cliquez ici.

