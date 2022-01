Birla Cellulose strebt "Netto-Null-CO2-Emissionen in allen Betrieben bis 2040" an

- Falls möglich soll der Wert schon bis 2035 erreicht werden

- Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität bis 2030 um 50%

MUMBAI, Indien, 31. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Birla Cellulose, das Zellstoff- und Fasergeschäft von Grasim Industries Ltd., einem Vorzeigeunternehmen der Aditya Birla Group, hat heute sein Ziel bekannt gegeben, seine Netto-CO2-Emissionen in allen seinen Betrieben bis 2040 auf null senken zu wollen. Wenn möglich, soll das Ziel schon früher, nämlich bis 2035, erreicht werden. Es handelt sich dabei um das ehrgeizigste Ziel, das sich ein Unternehmen in der Industrie für künstliche Zellulosefasern (MMCF) weltweit je gesetzt hat.

Das Unternehmen strebt zudem an, die Emissionsintensität seiner Treibhausgase (THG) bis 2030 gegenüber dem Ausgangsjahr 2019 auf die Hälfte zu reduzieren. Das Engagement von Birla Cellulose für Klimaneutralität und THG-Reduktionen umfasst Scope-1-, Scope-2-, Scope-3-Emissionen sowie die Kohlenstoffbindung in den bewirtschafteten Wäldern und wird mit wissenschaftlich fundierten Methoden abgeleitet.

H K Agarwal, Geschäftsführer von Grasim Industries Ltd und kaufmännischer Leiter von Birla Cellulose, erklärte dazu: "Es ist ein natürlicher Fortschritt in der weltweiten Führungsrolle von Birla Cellulose im Bereich Nachhaltigkeit. Das Klimaziel von Birla Cellulose steht im Mittelpunkt seiner Geschäftsstrategie, die darauf abzielt, die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken anzugehen und sich an veränderte Verbraucherpräferenzen für nachhaltigere, naturbasierte und emissionsärmere Produkte anzupassen." Er fügte hinzu: "Birla Cellulose arbeitet seit sieben Jahrzehnten an Innovationen in der MMCF-Branche und wird auch weiterhin an innovativen Technologien feilen, die diesen Übergang beschleunigen werden."

Der Fahrplan beinhaltet eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien in seinen Prozessen, Investitionen in innovative emissionsarme Technologien, eine positive Netto-CO2-Sequestrierung in seinen bewirtschafteten Wäldern und einen starken Fokus auf die Kreislaufwirtschaft.

Derzeit stammen rund 40 % der Energie für den weltweiten Betrieb von Birla Cellulose aus erneuerbaren Quellen. Darüber hinaus überstieg der in den direkt bewirtschafteten Wäldern gebundene Kohlenstoff in einer Bewertung von E&Y im Jahr 2019 die gesamten Scope-1- und Scope-2-Emissionen der weltweiten Standorte im Laufe des Jahres.

Birla Cellulose ist bei Nachhaltigkeitsstrategien wie nachhaltiger Forstwirtschaft in der Branche führend (Platz 1 im Canopy Hot Button Ranking 2021) und hat den Branchenmaßstab für die niedrigste Wasserintensität für die Viskose- und Lyocellproduktion gesetzt. Das Unternehmen hat kürzlich die weltweit erste Anlage für Nullflüssigkeitsentladung (ZLD) in der Branche für künstliche Zellulosefasern (MMCF) in Betrieb genommen und betreibt das größte Programm für soziale Verantwortung in der Branche.

