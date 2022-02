Birla Cellulose vise la carboneutralité dans toutes ses activités d'ici 2040

- Souhaite atteindre cet objectif plus tôt d'ici 2035

- Compte réduire de 50 % l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030

MUMBAI, Inde, 1er février 2022 PRNewswire/ -- l'entreprise de pâte à papier et de fibres de Grasim Industries Ltd., une entreprise phare du groupe Aditya Birla, a annoncé aujourd'hui son objectif de réduire à zéro ses émissions nettes de carbone dans toutes ses activités d'ici 2040, avec la possibilité d'atteindre cet objectif plus tôt, en 2035. Il s'agit de l'objectif le plus ambitieux jamais fixé par une entreprise de l'industrie des fibres cellulosiques artificielles (FCIM) au niveau mondial.

L'entreprise a également pour objectif de réduire de moitié l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, par rapport au niveau de référence de 2019. L'engagement de Birla Cellulose en faveur de la carboneutralité et de la réduction des GES comprend les émissions de portée 1, de portée 2 et de portée 3, ainsi que la séquestration du carbone dans les forêts gérées, et est calculé à l'aide de méthodes scientifiques.

Faisant part de ses réflexions à propos de cette annonce, M. H K Agarwal, directeur général de Grasim Industries Ltd et directeur commercial de Birla Cellulose a déclaré : « Il s'agit d'une progression naturelle du leadership mondial de Birla Cellulose en matière de développement durable. L'objectif climatique de Birla Cellulose est au cœur de sa stratégie commerciale qui vise à faire face aux risques liés au changement climatique et à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits plus durables, naturels et à faibles émissions. » « Grâce à sa tradition d'innovation de plus de sept décennies dans l'industrie des FCIM, Birla Cellulose continue de travailler sur des technologies de pointe qui accéléreront cette transition », a-t-il ajouté.

La feuille de route prévoirait un recours accru aux énergies renouvelables dans ses processus, des investissements dans des technologies innovantes à faibles d'émissions, une séquestration nette positive du carbone dans ses forêts gérées et un accent marqué sur la mode circulaire.

Actuellement, environ 40 % de l'énergie destinée aux opérations mondiales de Birla Cellulose provient de sources renouvelables. En outre, dans une évaluation réalisée par E&Y en 2019, le carbone séquestré dans les forêts directement gérées par l'entreprise a dépassé l'ensemble des émissions de portée 1 et de portée 2 produites a cours de l'année par ses sites à travers le monde.

Birla Cellulose est à la pointe de l'industrie en matière de pratiques durables telles que la sylviculture durable (n°1 au classement Hot Button 2021 de Canopy) et a établi la référence de l'industrie pour la plus faible intensité en eau dans la production de viscose et de lyocell. Elle a récemment mis en service la première usine à rejet liquide nul (ZLD) dans l'industrie des FCIM au niveau mondial et dispose du plus grand programme de responsabilité sociale du secteur.

