BitClout wchodzi na platformę AscendEX i kontynuuje niezwykle dynamiczny rozwój

BitClout to oparty na tokenach rynek, który pozwala uzyskiwać udziały w reputacji i sile oddziaływania osób i nie tylko. Jeśli na przykład influencer opublikuje na Instagramie post, który zyska ogromną popularność, wartość jego tokena wzrośnie. A gdy napisze przykładowo na Twitterze coś nieodpowiedniego, może to niekorzystnie wpłynąć na wartość tokena. W teorii każde publiczne działanie danego twórcy wpływa na fluktuacje ceny jego tokena, co sprawia, że nadaje się on do wymiany na rynku.

„BitClout burzy status quo rynku kryptowalut i mediów społecznościowych, a to dopiero początek - powiedział Shaun Maguire, wspólnik w firmie Sequoia, wczesnego inwestora w BitClout. - Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia BitClout przez AscendEx. Pozwoli to całemu światu handlować walutą $CLOUT i dołączyć do platformy społecznościowej zupełnie odmiennego rodzaju".

„W BitClout poszczególni użytkownicy przejmują na własność tworzone przez nich media - powiedział Andy Artz, wspólnik w firmie Social Capital. - Zapewniając otwarty protokół dla zdecentralizowanych sieci społecznościowych, BitClout łączy w sobie fundusze i kod w sposób, dzięki któremu powstaje pierwszy prawdziwie otwarty rynek idei. Dzięki partnerstwu z AscendEX nie tylko BitClout będzie mógł rozwijać się dalej. Twórcy także".

„BitClout przyczynił się do powstania ogromnego ekosystemu ponad 120 nowych projektów rozwojowych i tworzonych wokół niego firm - powiedział Johnny Steindorff, wspólnik w firmie Distributed Global. - Jako zdecentralizowana sieć oparta na otwartym oprogramowaniu i skoncentrowana na twórcach, BitClout ma potencjał, by rozwinąć się w czołową platformę społecznościową WEB3 warstwy 1".

Obecnie każdy post opublikowany na platformach społecznościowych staje się własnością korporacji, a nie twórcy, który go przygotował. Zupełnie inaczej jest w BitClout, który jest w pełni otwartym i zdecentralizowanym oprogramowaniem, za którym nie stoi żadna korporacja - tylko tokeny i kod. Oznacza to, że każdy twórca ma bezpośrednią relację ze swoimi fanami bez pośredników, co otwiera nowe sposoby interakcji i monetyzacji nieopartej na reklamie. Architektura BitClout przypomina Bitcoin, ale obsługuje też dodatkowe funkcje i złożone dane społecznościowe, takie jak posty, profile, obserwujących, cechy spekulacyjne i wiele innych, razem ze znacząco zwiększoną przepustowością i skalą.

Blockchain BitClout opiera się na własnej kryptowalucie o nazwie BitClout (CLOUT), z której mogą korzystać użytkownicy do dokonywania wszelkich czynności na platformie, w tym do zakupu „monet twórców". Każdy może zakupić kryptowalutę BitClout za Bitcoiny w kilka minut dzięki wbudowanemu zdecentralizowanemu mechanizmowi „atomic swap" dostępnemu w aplikacji na stronie „Kup BitClout". Całkowita liczba tokenów CLOUT w obrocie nie może przekroczyć 10,8 mln, czyli około połowy tego, co Bitcoin, dzięki czemu są one naturalnie deficytowe.

Główny twórca i architekt BitClout, znany pod pseudonimem @diamondhands, należy do grupy twórców oprogramowania, która stworzyła łańcuch bloków BitClout z myślą o uczynieniu z niego trwałej pozytywnej siły na rzecz ludzkości, która przywróci idee konkurencji i innowacji do świata internetu.

Wśród inwestorów, którzy wsparli BitClout, jest imponująca liczba renomowanych inwestorów venture capital z Doliny Krzemowej - Sequoia, Social Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long Journey Ventures, Ideo, Alexis Ohanian - oraz dużych inwestorów w kryptowaluty - Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain i Digital Currency Group.

AscendEX

AscendEX (poprzednio BitMax) to globalna platforma finansowa rynku kryptowalut oferująca pakiet kompleksowego oprogramowania obejmujący handel na rynkach spot , margin trading i transakcji terminowych , usługi portfela i wsparcie stakingu dla ponad 150 projektów blockchain, takich jak bitcoin, ether i ripple. Uruchomiona w 2018 r. platforma AscendEX obsługuje ponad 1 milion klientów detalicznych i instytucjonalnych na całym świecie, zapewniając wysoką płynność i bezpieczne rozwiązania depozytowe.

AscendEX stał się czołową platformą pod względem zwrotu z inwestycji na „pierwszych ofertach wymiany" dzięki wsparciu projektów, które należą do najbardziej innowacyjnych w branży, pochodzących z ekosystemu DeF, takich jak Thorchain, xDai Stake i Serum. Użytkownicy AscendEX otrzymują wyłączny dostęp do „zrzutów" tokenów i możliwość ich zakupu na najwcześniejszym możliwym etapie.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak AscendEX wykorzystuje najlepsze praktyki z Wall Street i ekosystemu kryptowalut, aby dostarczyć najlepsze altcoiny swoim użytkownikom, odwiedź stronę internetową www.AscendEX.com .

Więcej informacji i aktualizacji:

Strona internetowa: https://ascendex.com

Twitter: https://twitter.com/AscendEX_Global

Telegram: https://t.me/AscendEXEnglish

Medium: https://medium.com/ascendex

Więcej o BitClout:

Strona internetowa: https://bitclout.com

Explainer: https://docs.bitclout.com/

Vision: https://docs.bitclout.com/the-vision

FAQ: https://docs.bitclout.com/faq/bitclout-faq

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1573525/BitCloud_and_AscendEX.jpg

Related Links

ascendex.com



SOURCE AscendEX