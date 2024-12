Bitcoin breekt door 100.000 dollar-grens temidden van marktvolatiliteit: November Option Volatility-rapport door Bybit en Block Scholes

DUBAI, UAE, 7 december 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume, onthult in samenwerking met Block Scholes haar November Option Volatility Report, Hierin belicht het de opmerkelijke mijlpaal van Bitcoin (BTC) die de $ 100.000 heeft doorbroken. Deze gedetailleerde analyse gaat in op de belangrijkste marktdynamiek en volatiliteitstrends voor opties, en biedt inzichten om traders door het veranderende cryptolandschap te leiden.

Bitcoin's volatiliteit op weg naar $ 100.000

De reis van Bitcoin naar $ 100.000 werd aangewakkerd door een stijgende vraag naar callopties en een sterk optimistisch marktsentiment, vooral in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november.

Impliciete volatiliteitsstijging : De impliciete volatiliteit op de korte termijn piekte 25 procentpunten hoger dan de expiraties na de verkiezingen. Daarom anticiperen traders op significante prijsbewegingen die verband houden met de verkiezingsuitslag.

: De impliciete volatiliteit op de korte termijn piekte 25 procentpunten hoger dan de expiraties na de verkiezingen. Daarom anticiperen traders op significante prijsbewegingen die verband houden met de verkiezingsuitslag. Call/Put scheefheidsdynamiek: De stijgende vraag naar bullish callopties ondersteunt het optimisme van de markt. Ondanks een tijdelijke terugval naar $ 91.3000 , weerspiegelden de futuresmarkten een aanhoudend bullish marktsentiment, wat de veerkracht van BTC bevestigt.

Ethereum overtreft Bitcoin na de verkiezingen

Ethereum (ETH) blijft aan kracht winnen, ondersteund door cruciale gebeurtenissen in de markt, waaronder het aftreden van SEC Chair Gary Gensler.

ETH beleeft momentum : Handelaren geven steeds meer de voorkeur aan ETH, zoals blijkt uit de dalende BTC-tot-ETH spotprijsverhouding en de stijgende vraag naar ETH-opties.

: Handelaren geven steeds meer de voorkeur aan ETH, zoals blijkt uit de dalende BTC-tot-ETH spotprijsverhouding en de stijgende vraag naar ETH-opties. Impliciete volatiliteitspremie: De optiemarkt van ETH toont een robuust optimistisch marktsentiment, met een sterkere skew voor calls in vergelijking met Bitcoin.

Inzichten uit het rapport

Het rapport beschrijft het genuanceerde samenspel van volatiliteit, het tradersentiment en macro-economische factoren die de toekomst van de cryptomarkt vormgeven. De belangrijkste punten zijn:

De aanhoudende opwaartse vooruitzichten voor Bitcoin ondanks kortetermijnveranderingen in de volatiliteit. De groeiende dominantie van Ethereum en het potentieel om Bitcoin op de korte termijn te overtreffen. De grote invloed van politieke en regelgevende ontwikkelingen op de cryptomarktdynamiek.

Shunyet Jan, Head of Institution bij Bybit, benadrukte in zijn commentaar op de mijlpaal van $ 100.000 die Bitcoin heeft bereikt, dat de recente politieke ontwikkelingen een centrale rol hebben gespeeld in de stijging.

"De recente rally kan grotendeels worden toegeschreven aan de keuze van Trump voor Paul Atkins, voormalig SEC Chair en een uitgesproken voorstander van crypto. Deze aankondiging heeft het institutionele vertrouwen in de cryptoruimte aanzienlijk versterkt," zei Jan

Jan gaf ook aan dat er een verschuiving is te zien in het sentiment onder instellingen die van oudsher voorzichtig zijn met crypto:

"Veel instellingen die eerder aarzelden over crypto, hebben nu de hand gereikt om de mogelijkheden te verkennen. Ze gaan actief met ons in gesprek om verschillende custodial-oplossingen aan te nemen en voor te stellen. Dit markeert een transformatief moment in de institutionele adoptie van cryptocurrency. Bitcoins mijlpaal van $ 100.000 is een kritiek omslagpunt."

Toegang tot het volledige rappport:

Voor een dieper inzicht en om te beoordelen hoe deze inzichten uw cryptohandelsstrategieën kunnen beïnvloeden, kunt u hier het volledige rapport downloaden: https://learn.bybit.com/crypto-insight/november-option-volatility-report/

