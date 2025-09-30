Bite Stream obtient un financement de NewSpring Capital

Bite Stream, la plateforme logicielle phare de Bite Investments, renforce sa position en tant que leader de l'innovation sur les marchés privés.

LONDRES, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Bite Investments, l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques pour le secteur des investissements alternatifs, annonce aujourd'hui avoir obtenu 25 millions de dollars en capital de croissance stratégique de la part de NewSpring Growth, la branche capital de croissance dédiée de NewSpring Capital qui investit dans des entreprises technologiques à croissance rapide qui transforment l'industrie.

Ce financement représente une étape importante dans l'objectif de Bite Investments d'optimiser l'expérience des investisseurs et de démocratiser l'accès aux investissements alternatifs. Grâce à ce nouvel investissement, l'entreprise continuera à développer sa plateforme technologique, à agrandir son équipe et à améliorer les services offerts aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs dans le monde entier.

Le produit phare de Bite Investments, Bite Stream, est une plateforme modulaire de bout en bout qui fournit un hub unique, basé sur le cloud, pour gérer chaque étape du parcours de l'investisseur. La solution rationalise l'accueil et la communication avec les investisseurs, offrant un portail unique pour les partenaires limités et les investisseurs individuels afin de visualiser tous leurs avoirs en un seul point. Bite Stream s'est avéré être un outil essentiel et intuitif pour la collecte de fonds et la gestion des investisseurs. Alors que le montant global des actifs sous gestion sur les marchés privés continue de croître rapidement dans le monde entier, Bite Stream espère faire entrer le secteur dans une nouvelle ère d'automatisation de la gestion d'actifs alternatifs.

Les solutions ponctuelles appartiennent au passé. La retailisation et l'innovation définissent l'avenir.

Les marchés privés dépendent depuis longtemps de systèmes cloisonnés et hérités qui entravent l'innovation et limitent la croissance. Bite Investments s'attaque à ce problème en proposant une plateforme unique qui unifie l'expérience de l'investisseur et du gestionnaire. Le capital de croissance stratégique de NewSpring accélérera cette stratégie, permettant à Bite Investments de combler les lacunes critiques dans le paysage technologique des marchés privés et d'offrir une plus grande efficacité, une plus grande transparence et un meilleur accès.

« Bite Investments reflète le type d'innovation tournée vers l'avenir qui s'aligne parfaitement avec la stratégie d'investissement de NewSpring, » déclare Jonathan Brassington, Advisory Partner, NewSpring Capital. « Leur plateforme intégrée redéfinit la manière dont les marchés privés mettent en relation les investisseurs et les gestionnaires, rendant le secteur plus transparent, plus évolutif et plus accessible. Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe de Bite Investments pour accélérer leur croissance mondiale et contribuer à façonner l'avenir des investissements alternatifs ».

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu le soutien de NewSpring », déclare William Rudebeck, cofondateur et CEO de Bite Investments. « Tout au long du processus, nous avons cherché à trouver un partenaire qui apporte plus qu'un simple capital, en aidant Bite Investments à devenir la principale solution logicielle pour investisseurs dans le secteur de la gestion d'actifs alternatifs. NewSpring est dirigé par des entrepreneurs en série aguerris et des exploitants qui, depuis plus de 25 ans, ont favorisé la numérisation d'entreprises innovantes dans les secteurs des logiciels et des services technologiques. NewSpring comprend parfaitement la gestion d'actifs et de patrimoine, reconnaît la force de ce que nous avons créé et voit le potentiel de nos services intégrés pour favoriser une réelle innovation sur les marchés privés. »

« Au cours des 15 dernières années, nous avons construit une entreprise qui comprend vraiment les complexités des investissements alternatifs », ajoute Henry Talbot Ponsonby, cofondateur de Bite Investments. « Ce financement marque le début d'un nouveau chapitre passionnant où nous accélérons l'innovation, approfondissons notre offre de produits, et renforçons notre portée mondiale pour mieux servir nos clients et le marché dans son ensemble. Grâce à ce financement, nous faisons progresser notre vision qui consiste à combiner une expertise éprouvée, la technologie moderne et un modèle de service créé par des gestionnaires alternatifs, pour des gestionnaires alternatifs, afin de redéfinir véritablement l'engagement des investisseurs ».

Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier et Paul Hastings en tant que conseiller juridique de Bite Investments.

NewSpring a été conseillé par Baker Tilly pour les questions financières, par KPMG pour les questions fiscales et par Cozen O'Connor pour les questions juridiques.

À propos de Bite Investments

Bite Investments est une société internationale de technologie financière qui fournit des solutions logicielles innovantes et évolutives au secteur en pleine expansion des actifs alternatifs et de la gestion de patrimoine. La plateforme SaaS de Bite, Bite Stream, offre des solutions de bout en bout conçues pour simplifier et rationaliser l'ensemble du processus d'investissement, depuis la collecte de fonds et jusqu'aux relations avec les investisseurs, en passant par l'établissement de rapports et la gestion des données. Grâce à son engagement en faveur de la sécurité et de l'efficacité, Bite Investments bénéficie de la confiance des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs et de patrimoine, des administrateurs de fonds et d'une série d'autres professionnels de l'investissement dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.biteinvestments.com.

À propos de NewSpring

Depuis plus de 25 ans, NewSpring Capital travaille en partenariat avec des fondateurs et des équipes de gestion sur le marché des entreprises de taille moyenne inférieure, en fournissant des capitaux, un soutien opérationnel, et des conseils stratégiques pour aider les entreprises à se développer. Avec plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 250 investissements réalisés, nous apportons notre expérience opérationnelle et notre expertise en matière d'investissement pour créer des entreprises leaders sur le marché dans des secteurs où nous pouvons combiner une connaissance approfondie du marché avec une approche reproductible et éclairée, tels que la technologie, la santé, les services aux entreprises, les biens de consommation et les produits industriels. Grâce à cinq stratégies distinctes couvrant le spectre des capitaux propres de croissance et des rachats de contrôle jusqu'à la dette mezzanine, nous adaptons notre approche au stade et aux objectifs de chaque entreprise, en mettant toujours l'accent sur la croissance durable. En tant que spécialistes du marché intermédiaire inférieur, nous soutenons la croissance qui conduit à des résultats plus prévisibles. Chez NewSpring, nous nous investissons autant que vous dans votre réussite.

